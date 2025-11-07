2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Osman Aşkın Bak'ın açıklamasıyla 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı; ödeme miktarları, toplu ödeme ve Ziraat Bankası süreçleri detaylandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:45
KYK Sonuçları Resmen Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın son dakika açıklamasıyla, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları resmen duyuruldu. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı ve öğrencilerin odağı artık ödenecek tutarlara ve ödeme takvimine çevrildi.

Güncel KYK Burs ve Kredi Ücretleri (2025 Miktarları)

2025 yılının Ocak ayında yapılan düzenleme ile belirlenen ve halen geçerli olan KYK burs ve kredi miktarları şu şekildedir:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek Lisans (Master) Öğrencileri: 6.000 TL

Doktora Öğrencileri: 9.000 TL

Bu tutarlar, 2025 yılı boyunca ödenen mevcut tarifeyi yansıtmaktadır. Başvurusu onaylanan öğrenciler bu tarifeye göre ödeme alacaktır.

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar Olacak? Gözler Aralık Ayında

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, 2025-2026 KYK bursu ne kadar olacak? sorusunu gündeme taşıdı. Kaynaklara göre yeni yıl zammı için Aralık ayında bir güncelleme öngörülüyor. Geçmiş uygulamalarda olduğu gibi, yeni miktarların yıl sonunda belirlenerek Ocak ayından itibaren geçerli olması bekleniyor. Bu nedenle ilk ödemeler mevcut tarife üzerinden yapılırken, olası zamlı tutarlar 2026 Ocak ayından itibaren hesaplara yansıyabilir.

KYK Toplu Ödeme Ne Zaman Yatacak? İlk Burs Ödemesi

KYK burs veya kredisi almaya ilk kez hak kazanan öğrencilere geriye dönük toplu ödeme yapılır. Normalde ödemeler Ekim ayından itibaren başladığı için yeni hak kazananlara genellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayları birlikte ödenir. Ancak, 2025 yılına ilişkin toplu ödeme tarihleri henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmadı. Öğrencilerin toplu ödemeyi alabilmesi için öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onaylandıktan sonra Bakanlığın belirleyeceği takvimde toplu ödemeler hesaplara aktarılacaktır.

Ödemeler Hangi Karta Yatıyor? Banka Süreci

Ödemeler, öğrencilerin Ziraat Bankası nezdinde açılan "Bankkart Genç" hesaplarına yapılır. Süreç şu şekilde işler:

Taahhütname Onayı: Öğrencilerin e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesini onaylaması şarttır.

Hesap Açılışı: Onay işleminden sonra Ziraat Bankası otomatik olarak öğrenci adına bir hesap açar.

Kart Teslimi: Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ile herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek Bankkart Genç kartlarını teslim alabilir. Zaten kullanılabilir bir Bankkart Genç'i olan öğrencilere ödemeler mevcut karta tanımlanır.

TC Kimlik Numarasına Göre KYK Ödeme Takvimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödemelerin düzenli yapılması ve banka şubelerinde yoğunluğun önlenmesi için T.C. kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimi uyguluyor. Aylık burs ve kredi ödemeleri şu sıraya göre gerçekleştirilir:

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 0 ve 2 olanlar: Ayın ilk ödeme günü

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 4 ve 6 olanlar: Ayın ikinci ödeme günü

T.C. Kimlik Numarası son hanesi 8 olanlar: Ayın üçüncü ödeme günü

Yeni hak kazanan öğrenciler, toplu ödemelerini ve ardından aylık ödemelerini bu takvime göre Ziraat Bankası hesaplarından çekebilecekler. Resmi takvim ve ek duyurular geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

