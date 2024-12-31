DOLAR
35,35 -0,09%
EURO
36,57 0,29%
ALTIN
2.983,32 -0,7%
BITCOIN
3.316.299,58 0,82%

2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yılları arasında uygulanacak bitkisel üretim destekleme modelini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:34
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı

Yeni Destekleme Modeli Hayata Geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yılları arasında uygulanacak olan yeni bitkisel üretim destekleme modelini Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan tebliğ ile duyurdu. Bu modeli hayata geçirerek, bitkisel üretimi artırmayı, verim ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Destekleme Modelinin Amaçları

Tebliğ ile; üretim maliyetlerinin karşılanması, sürdürülebilirlik ve arz güvenliğinin sağlanması, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve çevre dostu alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, organik arı ürünleri üreticiliğinin artırılması ve tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda sağlıklı şekilde muhafazasının sağlanması için destekleme programı oluşturuldu.

Verim Ve Kaliteyi Artırmak İçin Yatırımlar

Alınan bilgiye göre, bu destekleme modeli tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı, üretim planlamasına katkı sunmayı ve çevreci yaklaşımların benimsenmesini amaçlıyor. Böylece, ülkedeki gıda ihtiyacının karşılanması için üreticilerin desteklenmesi sağlanacak.

Üretim Desteği ve Katsayılar

2025 üretim yılı için, temel destek katsayısı dekarda 244 lira olarak belirlenmiştir. Bu sistemle, ürünler maliyetlerine göre kategorilere ayrılmış ve destek katsayıları belirlenmiştir. Örneğin, arpa ve buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, pamuk ve çeltik üreten çiftçiler ise dekara 549 lira destek alacak.

Planlı Üretim Desteği Uygulamaları

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen ürünler içinden yer alan arpa, aspir, ayçiçeği gibi tarımsal ürünler için ilave planlı üretim desteği sağlanacaktır. Bu destekle, üretim esaslarına uygun hareket eden çiftçilerin mazot ve gübre maliyetleri önemli ölçüde karşılanarak, üretimin artması teşvik edilecektir.

Destekleme Programının Detayları

2025-2027 dönemini kapsayan bu destekleme programı, geçmiş yıllardaki destekleme uygulamalarına yenilikler getirerek daha etkin bir yapı sunmaktadır. Ayrıca, çiftçilere sertifikalı tohum ve sertifikalı fidan kullanımı gibi desteklerin yanı sıra, biyoteknik mücadele ve lisanslı depolar için kira desteği gibi çeşitli finansal yardımlar da sağlanmaktadır.

Uygulama Tarihleri

2025-2027 dönemi bitkisel üretim planlamasının yürürlüğe girmesi 1 Ocak 2025'te, lisanslı depolarla ilgili düzenleme ise 1 Mayıs 2025'te gerçekleşecektir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İdari Para Cezalarını Artırdı
2
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
3
Van'da 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' Programı Coşkuyla Gerçekleşti
4
Hamas'tan 1 Haftalık Ateşkes Talebi: İsrailli Esirlerin Listesi için Zaman İstiyor
5
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri İçin 18 Bin 735 Emniyet Personeli Görevde
6
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 2025'e İlişkin Kararlı Mesaj
7
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler