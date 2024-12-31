2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı

Yeni Destekleme Modeli Hayata Geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yılları arasında uygulanacak olan yeni bitkisel üretim destekleme modelini Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan tebliğ ile duyurdu. Bu modeli hayata geçirerek, bitkisel üretimi artırmayı, verim ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

Destekleme Modelinin Amaçları

Tebliğ ile; üretim maliyetlerinin karşılanması, sürdürülebilirlik ve arz güvenliğinin sağlanması, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve çevre dostu alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, organik arı ürünleri üreticiliğinin artırılması ve tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda sağlıklı şekilde muhafazasının sağlanması için destekleme programı oluşturuldu.

Verim Ve Kaliteyi Artırmak İçin Yatırımlar

Alınan bilgiye göre, bu destekleme modeli tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı, üretim planlamasına katkı sunmayı ve çevreci yaklaşımların benimsenmesini amaçlıyor. Böylece, ülkedeki gıda ihtiyacının karşılanması için üreticilerin desteklenmesi sağlanacak.

Üretim Desteği ve Katsayılar

2025 üretim yılı için, temel destek katsayısı dekarda 244 lira olarak belirlenmiştir. Bu sistemle, ürünler maliyetlerine göre kategorilere ayrılmış ve destek katsayıları belirlenmiştir. Örneğin, arpa ve buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, pamuk ve çeltik üreten çiftçiler ise dekara 549 lira destek alacak.

Planlı Üretim Desteği Uygulamaları

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen ürünler içinden yer alan arpa, aspir, ayçiçeği gibi tarımsal ürünler için ilave planlı üretim desteği sağlanacaktır. Bu destekle, üretim esaslarına uygun hareket eden çiftçilerin mazot ve gübre maliyetleri önemli ölçüde karşılanarak, üretimin artması teşvik edilecektir.

Destekleme Programının Detayları

2025-2027 dönemini kapsayan bu destekleme programı, geçmiş yıllardaki destekleme uygulamalarına yenilikler getirerek daha etkin bir yapı sunmaktadır. Ayrıca, çiftçilere sertifikalı tohum ve sertifikalı fidan kullanımı gibi desteklerin yanı sıra, biyoteknik mücadele ve lisanslı depolar için kira desteği gibi çeşitli finansal yardımlar da sağlanmaktadır.

Uygulama Tarihleri

2025-2027 dönemi bitkisel üretim planlamasının yürürlüğe girmesi 1 Ocak 2025'te, lisanslı depolarla ilgili düzenleme ise 1 Mayıs 2025'te gerçekleşecektir.