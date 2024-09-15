2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de

Son yayımlanan tebliğe göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Tebliği'ni Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında duyurdu.

Orta Vadeli Programın Hedefleri

Bu tebliğle birlikte, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlıkları için 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ilan edildi. OVP, ekonomi ve maliye politikalarının ana hedeflerini belirliyor.

Temel Hedefler:

Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek.

Mali disiplini korumak.

Enflasyonu tek haneye düşürerek fiyat istikrarını sağlamak.

AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek.

Yeşil ve dijital ekonomiye geçişte teknolojik dönüşüm sağlamak.

Beşeri sermayeyi güçlendirmek ve iş gücü piyasasını etkinleştirmek.

Yatırım ortamını iyileştirmek ve kayıt dışılığı azaltmak.

Maliye Politikasının Amaçları

Tebliğde maliye politikasının hedefleri arasında, deprem kaynaklı harcamalar dahil olmak üzere mali disiplinin etkin şekilde korunması ve güçlendirilmesi ön planda. Ayrıca, afet yönetimi süreçlerinin etkin yürütülmesi için gerekli finansmanın sağlanması, kamu açığının aşamalı olarak azaltılması ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması gibi hedefler vurgulandı.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Kamu idarelerinin, OVP'de belirlenen hedefler doğrultusunda ödeneklerini aşmadan, kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmaları gerektiği belirtildi. Özellikle, verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi hedefleniyor.

İlerlemenin İzlenmesi ve Tebliğin Kapsamı

Kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması ve tasarruf tedbirlerine uyum sağlanması gerektiği ifade edildi. Merkez yönetim kapsamındaki idareler, belirlenen ilkelere uygun olarak 2025, 2026 ve 2027 yılları için bütçe tekliflerini sunacak.

Ardından, tebliğin ekinde 2025-2027 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi de sunuldu.