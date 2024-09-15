2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2025-2027 Bütçe Çağrısı Tebliği Resmi Gazete'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:39
2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de

Son yayımlanan tebliğe göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Tebliği'ni Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında duyurdu.

Orta Vadeli Programın Hedefleri

Bu tebliğle birlikte, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlıkları için 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ilan edildi. OVP, ekonomi ve maliye politikalarının ana hedeflerini belirliyor.

Temel Hedefler:

  • Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek.
  • Mali disiplini korumak.
  • Enflasyonu tek haneye düşürerek fiyat istikrarını sağlamak.
  • AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek.
  • Yeşil ve dijital ekonomiye geçişte teknolojik dönüşüm sağlamak.
  • Beşeri sermayeyi güçlendirmek ve iş gücü piyasasını etkinleştirmek.
  • Yatırım ortamını iyileştirmek ve kayıt dışılığı azaltmak.

Maliye Politikasının Amaçları

Tebliğde maliye politikasının hedefleri arasında, deprem kaynaklı harcamalar dahil olmak üzere mali disiplinin etkin şekilde korunması ve güçlendirilmesi ön planda. Ayrıca, afet yönetimi süreçlerinin etkin yürütülmesi için gerekli finansmanın sağlanması, kamu açığının aşamalı olarak azaltılması ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması gibi hedefler vurgulandı.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Kamu idarelerinin, OVP'de belirlenen hedefler doğrultusunda ödeneklerini aşmadan, kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmaları gerektiği belirtildi. Özellikle, verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi hedefleniyor.

İlerlemenin İzlenmesi ve Tebliğin Kapsamı

Kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması ve tasarruf tedbirlerine uyum sağlanması gerektiği ifade edildi. Merkez yönetim kapsamındaki idareler, belirlenen ilkelere uygun olarak 2025, 2026 ve 2027 yılları için bütçe tekliflerini sunacak.

Ardından, tebliğin ekinde 2025-2027 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi de sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025-2027 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de Yayımlandı
2
Kanada'daki Türk Restoranına Kundaklama Olayı
3
Gündemde Bugün Neler Olacak?
4
Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nda Sınır Revizyonu
5
2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Resmi Gazete'de Yayımlandı
6
Ankara'da Görme Engellilere Yardım Bahane Ederek Telefon Çalan Hırsız Tutuklandı
7
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları