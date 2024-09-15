2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Genelgesi'ni Resmi Gazete'de duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:48
2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Resmi Gazete'de Yayımlandı

2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Resmi Gazete'de Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan genelge, 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı'nın esaslarını belirliyor. Genelgede, kamu yatırım önceliklerinin özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarıyla örtüşmesi gerektiği vurgulanıyor.

Makroekonomik İstikrar ve Üretim Artışı

Genelgede yer alan ifadeye göre, 2024-2028 dönemi boyunca, On İkinci Kalkınma Planı çerçevesinde, makroekonomik istikrarın korunması, üretimin artırılması ve toplum refahının yükseltilmesi hedefleniyor. Bu süreçte, kamu harcamalarında tasarruf yapılması, enflasyonun düşürülmesi ve cari işlemler açığının azaltılması öncelikler arasında.

Kamu Yatırımlarına Verimlilik Vurgusu

Genelgede, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması amacıyla, kamu yatırımlarına yönlendirilen kaynakların etkin kullanımının önemi belirtiliyor. Özellikle, iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilerek, kamu kesimi yatırımlarının özel sektör yatırımlarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Tasarruf Tedbirleri ve Proje Yönetimi

2025 Yılı Yatırım Programı için hazırlıklarda, mevcut projelerin tamamlanmasına öncelik verileceği ve zorunlu haller dışında yeni proje talep edilmeyeceği duyuruldu. Ayrıca, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın duyurularına uygun olarak, kamu idarelerinin stratejik planları da dikkate alınacak.

Sonuç ve Öneriler

Bütün kuruluşların, 2025 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarını yaparken, belirtilen önceliklere ve rehberdeki esaslara dikkat etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Yatırım tekliflerinde olası proje değişikliklerinin Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Genelge ekinde, 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi de yer almaktadır.

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