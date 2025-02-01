2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ulusal İstihdam Stratejisi Resmi Gazete'de

2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS), yapılan Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Strateji belgesine göre, 2028 yılında işsizlik oranının %7,5'e, kayıt dışı istihdamın ise %23,4'e düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, istihdam oranının %52,5'e, kadınlarda iş gücüne katılma oranının %40,1'e yükseltilmesi planlanıyor.

Stratejinin Temel Hedefleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan belge, Türkiye iş gücü piyasasında insana yakışır işleri yaygınlaştırmayı ve ekonominin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, dört temel politika alanı üzerinde duruluyor:

Yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi: Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirerek, iş gücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlaması hedefleniyor.

Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirerek, iş gücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlaması hedefleniyor. Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi: Kadınlar, gençler, engelliler ve yaşlılar gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kadınlar, gençler, engelliler ve yaşlılar gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi: Sosyal koruma sisteminin kapsayıcılığının artırılması ve temel haklara erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sosyal koruma sisteminin kapsayıcılığının artırılması ve temel haklara erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi: Ekonomik çeşitliliğin artırılması ve kırsaldaki işgücü koşullarının iyileştirilmesi için stratejiler geliştirilecek.

UİS'in Ulaşmayı Hedeflediği Oranlar

Stratejinin ana hedefleri arasında, 2028 yılında işsizlik oranının %7,5'e, toplam istihdam oranının %52,5'e, iş gücüne katılma oranının %56,7'ye ve gençlerde işsizlik oranının %16,6'ya düşürülmesi yer alıyor.

Strateji, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda, 88 maddeden oluşan eylem planlarıyla hayata geçirilecek.