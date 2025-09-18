2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi yarın açıklanacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde ilan edilecek.

Program ve açıklama

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2025-2029 Dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, yarın Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda açıklanacak.

Program, yarın saat 12.30'da İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek ve beş yıllık yol haritası ilan edilecek.

Hazırlık süreci ve hedefler

Strateji ve eylem planı, kooperatifçilikten sorumlu bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin katkılarıyla yürütülen, yoğun ve katılımcı bir hazırlık süreciyle tamamlandı. Belge, kooperatifçiliğin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılmasını hedefliyor.

Ayrıca strateji, kooperatifçiliğin gelişimine uygun bir çevre oluşturmayı ve yenilikçi politikaların hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Buluşmanın önemi

Türkiye Kooperatifler Buluşması'nın, Türkiye'den çok sayıda kooperatif ortağını bir araya getirmesi ve alanda yeni bir vizyon, güçlü işbirlikleri ile ortak hedeflerin paylaşılacağı bir platform oluşturması bekleniyor.

Strateji ilânı sırasında planın uygulanmasına yönelik işbirlikleri ve öncelikli eylemler hakkında detayların da paylaşılması öngörülüyor.

