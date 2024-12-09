2025 Asgari Ücret Pazarlığı Başlıyor: İşçi ve İşveren Temsilcileri Toplanıyor

Asgari Ücrette Zam Pazarlığı Başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılına ait asgari ücreti belirlemek için yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak olan toplantıda, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden TİSK boyunca önemli tartışmaların yaşanması bekleniyor.

Toplantıda, işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu gibi farklı meslek gruplarından üyeler de yer alacak.

Türkiye, Tarımda AB Ülkelerinden Daha Az Pestisit Kullanıyor

Türkiye'nin hektar başına pestisit kullanımı 2,26 kilogram iken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması 3,2 kilogram olarak kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu alanda yapılan ilaç kullanımının azaltılması için yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı.

Baas Rejiminin Suçları İçin Farklı Yargı Yolları Bulunuyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onay ya da yeni Suriye yönetimi'nin yargı yetkisi vermesi durumunda UCM'nin Suriye'de harekete geçmesi mümkün. Dr. Brigitte Herremans, Suriye'de yargılamaların yapılması gerektiğini belirtti.

Esed Ailesinin Katliamları Hafızalarda

Hafız Esed'in Hama Katliamı'ndan Beşşar Esed'in düzenlediği çeşitli katliamlara kadar Suriye, tarihine birçok zorbalığı kaydetti. Bu kanlı geçmiş, dünya gündeminde hala tazeliğini koruyor.

Uzun Yıllar Sonra Halepliler Topraklarına Döndü

Halepliler, Suriye'nin özgürleşmesini temenni ederek evlerine döndüklerini açıkladılar. Nacah Ferhat, evinde kahve içme sözü verdiğini ifade etti.

Özbekistanlı Bebek Türkiye'de Hayata Döndü

Türkiye'de annesinden karaciğer nakli yapılan Chorıyorova Dilafruz, ailesinin mutlu günlerini paylaştı.

Pilot Olma Hayali Gerçekleşti

İzmir'deki 10 yaşındaki Yağmur Su Kale, ilk uçuş heyecanını yaşadı. Uçuş sonrası bulutları ve gökyüzünü hayranlıkla anlattı.

Gitar Hayali Gerçekten Gerçekleşti

Sokakta yaşayan Volkan Türksever'in doğum gününde cami imamı, ona hayalini gerçekleştirmek için gitar hediye etti.

Palamut Bolluğunda Rekor Yaşanıyor

Türkiye, son 19 yılda en yüksek palamut avcılığını gerçekleştirerek bu alanda önemli bir başarıya imza attı.

Birgül Erken Rekor Denemelerine Devam Edecek

Birgül Erken, yeni bir rekor denemesi için hazırlıklarını sürdürüyor ve 2025'te olimpiyat hayalini gerçekleştirmenin peşinde.

Trabzonspor'un Zorlu Haftası

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray’a konuk oluyor. Dış sahada ciddi bir zorlukla karşılaşmaları bekleniyor.

Judonun Altın Çocuğu Mihraç, Hedefini Belirledi

Mihraç Akkuş, 2028 Olimpiyatları’nda madalya kazanmayı hedefliyor.