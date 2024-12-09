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2025 Asgari Ücret Pazarlığı Başlıyor: İşçi ve İşveren Temsilcileri Toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 için asgari ücret görüşmelerine başlıyor. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantıda bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:48
2025 Asgari Ücret Pazarlığı Başlıyor: İşçi ve İşveren Temsilcileri Toplanıyor

Asgari Ücrette Zam Pazarlığı Başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılına ait asgari ücreti belirlemek için yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak olan toplantıda, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden TİSK boyunca önemli tartışmaların yaşanması bekleniyor.

Toplantıda, işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu gibi farklı meslek gruplarından üyeler de yer alacak.

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