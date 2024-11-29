2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 10 Aralık'ta Yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantısını 10 Aralık 2023 tarihinde yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği bu toplantı, doğrudan 7 milyon çalışanın yanı sıra, dolaylı olarak tüm toplumu etkileyen mutlaka önemli bir sürecin başlangıcı niteliğinde.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olup, işveren kanadını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip olan TÜRK-İŞ temsil edecek.

Mevcut durumda asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlenmişken, kesintiler sonrası net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş civarında olup bunun detayları şöyle: brüt asgari ücret 20 bin 2 lira 50 kuruş, sosyal güvenlik primi 3 bin 100 lira 39 kuruş ve işveren işsizlik sigorta fonu 400 lira 5 kuruş olarak ayrılmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.