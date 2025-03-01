2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Bayram İkramiyesi Müjdesi

Kestel Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla çalışanlarına toplamda 10.000 TL bayram ikramiyesi ödeyeceğini açıkladı. Bu müjde, Kestel Belediyesi'nin iştiraki olan Kesbeltaş A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin ardından duyuruldu.

En Düşük Maaş 46.000 TL’yi Aştı

Yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında Kestel Belediyesi'nde çalışanların en düşük maaşları 46.100 TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ferhat Erol'un ev sahipliğinde düzenlenen imza töreni, çalışanların yüzünü güldürdü ve adeta bayram havası estirdi.

Kestel'den Destek Sağlanıyor

İkramiye ödemeleri, farklı belediyeler tarafından da uygulanmakta olup, Kestel Belediyesi, çalışanlarına Ramazan Bayramı için 4.000 TL ve Kurban Bayramı için 6.000 TL ödeme yaparak 2025 yılında toplamda 10.000 TL bayram ikramiyesi verecek. Bu durum, aynı zamanda çalışanların bayram döneminde maddi olarak rahatlamasına katkı sağlayacak.

Kestel Belediyesi'nin bu adımı, toplumda memnuniyet yaratırken, benzeri uygulamaların diğer belediyelere de örnek olabileceği düşünülüyor.