2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı: Enerji, Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıkları

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Toplantıya, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlık etti. Görüşmelerde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü CHP grubu adına CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem aldı.