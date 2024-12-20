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2025 Bütçe Görüşmeleri: CHP'den Seçim Çağrısı ve Eleştiriler

CHP'li Başarır, 2025 bütçe görüşmelerinde hükümete seçim çağrısı yaparak, enflasyon ve ekonomik politikalara ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:42
2025 Bütçe Görüşmeleri: CHP'den Seçim Çağrısı ve Eleştiriler

CHP'den 2025 Bütçesi İçin Seçim Çağrısı

2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Başarır, 'Artık bu işi yürütemiyorsunuz. O yüzden gelin uzatmayın, baharda getirin sandığı, yapalım seçimi, yeni bir cumhurbaşkanı ve yeni bakanlar bu ülkeyi refaha çıkarsın.' ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve Ekonomi Sorunları

TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, birçok ülkenin en büyük sorununun enflasyon olduğuna dikkat çeken Başarır, bunun açlık ve yoksulluğa yol açtığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine herkesin güvenmediğini vurgulayan Başarır, 'Bir ülkenin istatistik kurumuna yurttaşlar, parlamento ve kurumlar güvenmiyorsa sözün bittiği yerdeyiz demektir.' dedi.

Ayrıca, genç işsizliğin %16,7'ye yükseldiğini ve milyonlarca gencin ne eğitim aldığı ne de çalışma imkanına sahip olduğunu belirtecek şekilde açıklamalarda bulundu. 'Bir neslin kaybedildiğini' savunan Başarır, bütçenin dağılımı konusunda daha şeffaf bir bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Faiz Ödemeleri ve Dış Borç

2025 yılı bütçesindeki Cumhurbaşkanlığına ayrılan payı eleştiren Başarır, Sayıştay'ın denetim görevini yeterince yerine getirmediğini de sözlerine ekledi. 14 trilyon 700 milyarlık bütçeden 1 trilyon 950 milyar lirasının faize gittiğini ifade eden Başarır, bu durumun ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Gençlik ve Ekonomideki Dengesizlikler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin büyüme rakamlarını eleştirdi ve 'Kişi başına gelirde Türkiye 15 yıldır yerinde sayıyor' diyerek ekonomik durumu sorguladı. Günaydın, 2008'de kişi başı gelir oranının 11 bin 18 dolar olduğunu, 2022'de bu rakamın 10 bin 659 dolara düştüğünü belirtti.

Üretim ve İthalat Bağımlılığı

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye'de yaşanan çeşitli sorunların giderek derinleştiğini ifade etti. Türeli, 'Türkiye'nin problemi üretim ve ihracat yapısının ara malı ithalatına bağımlı olmasıdır. Bunu değiştirmediğiniz sürece cari açık problemini çözemezsiniz.' şeklinde konuştu.

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