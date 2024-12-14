2025 Bütçe Görüşmeleri: İYİ Parti Milletvekillerinden Asgari Ücret Açıklamaları

TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde TBMM Genel Kurulunda görüşmeler sürerken, İYİ Parti milletvekillerinin önemli açıklamaları dikkat çekti.

Erhan Usta: "Asgari Ücret Tuzağından Çıkmalıyız"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, gündeme dair yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, bugün maalesef asgari ücret tuzağındadır. Bu tuzaktan Türkiye'yi çıkaramazsak çalışanların ne niteliklerini artırabiliriz ne de gelir dağılımını düzeltebiliriz," dedi.

Usta, asgari ücretin belirlenmesi sürecini kritik bir noktada ele alarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının sorunlarla dolu olduğunu, asgari ücretlilerin temsil edilmediğini belirtti ve bu yapının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğum Borçlanması ve Kadınların Emeklilik Hakları

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sigortalı çalışma hayatına başlamadan önce çocuk sahibi olan kadınların, bu süreleri emekliliklerine dahil edebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Taş, doğum yapan kadınların çalışma hayatından uzaklaştıkları dönemlerin emeklilik primine dahil edilmemesinin sosyal adalet ve eşitlik ilkeleriyle uyuşmadığını ifade etti.

Emekli Maaşlarına Seyyanen Zam

Erhan Usta, emekli maaşları ile ilgili olarak, "Verilen sözler tutulsun. Emeklilere seyyanen zam verilmelidir. 12 bin 500 lira emekli maaşı ile geçinmek mümkün değildir," diyerek emekli maaşlarının revizyonu gerektiğine dikkat çekti.

Tartışmalar ve Süreç

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, grup başkanvekillerinin söz istemesi üzerine, İçtüzük'te bu talebin yer almadığını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, usul tartışması açılmasını istedi. Ardından, tartışmaların devamında usul tartışması açıldı.

Tarım Politikaları Üzerine Vurgular

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini savunarak, "Tarım ürünleri ithal eder hale geldik. Tarımsal destekler yükseltilmeli," ifadelerini kullandı.

Bütün bu tartışmalar ve söylemler, Türkiye’nin sosyoekonomik yapısındaki kırılganlıkları gözler önüne seriyor. İYİ Parti milletvekilleri, asgari ücret ve sosyal hizmetlerin acil olarak gözden geçirilmesi gerektiğine dair güçlü bir çağrıda bulunuyor.