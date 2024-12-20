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2025 Bütçe Görüşmeleri: İYİ Parti Vekillerinden Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri, 2025 bütçe görüşmelerinde ekonomik sorunlara ve mevcut sistemin yetersizliklerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:48
2025 Bütçe Görüşmeleri: İYİ Parti Vekillerinden Eleştiriler

2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinin Son Gününde Kritik Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bilinci ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile mümkün olduğunu vurguladı. Kavuncu, mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her bütçeyi ‘yeni bir kabusun habercisi’ haline getirdiğini ifade etti.

Kavuncu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Meclisin bütçeyi değiştirme hakkının elinden alındığını, bütçe kanun teklifinin reddedilmesinin herhangi bir pratik sonucunun olmadığını” savunarak, bu sistemin Türkiye'nin tarihi tecrübesi ile uyuşmadığını ifade etti.

Terör Tehdidi ve Sığınmacılar

Suriye'deki gelişmelere de değinen Kavuncu, toprak bütünlüğü ve her kesimin adil şekilde temsil edildiği bir yapının zaruri olduğunu belirtti. Türkiye'nin önceliklerine vurgu yapan Kavuncu, “Irak PKK'sı ile Suriye PKK'sı arasındaki bağlantının kesilmesi ve terör tehdidinin ortadan kalkması bir diğer önceliğimizdir. Ayrıca, ülkemizde bulunan sığınmacıların geri dönüşü de önceliklerimiz arasında,” dedi.

Ekonomik Sorunlar ve Krizler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin ekonomik açıdan çok daha ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu dile getirerek, “Kronik, içten içe devam eden ve derinleşen bir krizle karşı karşıyayız,” ifadelerini kullandı. Çömez, bireysel kredilerin 2002’de milli gelire oranının %1,8 iken, günümüzde %18’e fırladığını ve kredi kartı borcu olanların sayısının 41 milyonu geçtiğini aktardı.

Çömez, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın başörtüsü ile ilgili sözlerine de karşılık vererek, “Artık yeter, başörtüsü üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Bu millet aç, bu millet sefil,” dedi.

Hükümetin Ekonomik Programlarını Eleştirdi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise hükümetin ekonomik programının işlediğine yönelik açıklamalarının doğru olmadığını iddia ederek, “AK Parti'nin ortaya bir program koymadığını,” savundu. Usta ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun düştüğünü ve bunu düzeltmek için beklenen uzun vadeli yatırımların hala gelmediğini belirtti.

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