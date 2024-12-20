DOLAR
35,19 -0,26%
EURO
36,74 -0,8%
ALTIN
2.969,24 -1,23%
BITCOIN
3.429.470,06 -0,76%

2025 Bütçe Görüşmeleri: Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde AK Parti'nin Suriye politikaları ve kadın hakları konularındaki vurguları ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:29
2025 Bütçe Görüşmeleri: Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

2025 Bütçe Görüşmeleri: Leyla Şahin Usta'nın Önemli Açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde yaptığı konuşmada, "Suriye'nin milli egemenliğine ve üniter devlet olmasına önem veriyoruz. Herkesi temsil eden bir yönetim olmalı." dedi. Usta, bütçenin, milletin refahı ve Türkiye'nin kalkınması için atılacak adımların teminatı olduğunu vurguladı.

Milletin Sorunlarına Duyarlılık

Milletin sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini belirten Usta, geçmişteki vesayet odakları ve darbe tehditlerinin milletin iradesine engel olduğunu ifade etti. Önceki dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Usta, 1987 yılında başörtüsü nedeniyle okuldan atılanların yazdığı mektuba örnek vererek, 28 Şubat sürecine vurgu yaptı.

Kadın Haklarına Dikkat

"Bu ülkenin kadınları artık özgürdür" diyen Usta, AK Parti döneminde kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlendirildiğini ifade etti. Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başörtülü kadınların milletvekili olması gibi kazanımları belirtirken, bu başarılarının arkasındaki gücün milletin inancı olduğunu belirtti.

Suriye Politikaları ve Kadınların Durumu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine dikkat çeken Usta, Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığını ve kadınların haklarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Terörün ortadan kaldırılması yönünde adımlar atılması gerekliliğini ifade eden Usta, Türk-Kürt kardeşliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Hatırlatmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bütçe görüşmelerinde, 12 Eylül askeri darbesinin ailesi üzerindeki etkilerini anlatarak, "O gün kendime bir söz verdim; yara açan değil, yara saran olacağım" dedi. Yenişehirlioğlu, günümüz bütçesinin, insanı önceleyen bir vizyon olduğunu belirtti.

Kültüre Verilen Önem

Yenişehirlioğlu, geçmişten gelen değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli adımların atıldığını vurguladı. İsrail'in Gazze'de yaşananları kınayan Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin bu zalimliklere karşı duruşunun önemine dikkat çekti.

Toplantılar, Türkiye’nin geçmişten gelen yaralarını sarma ve geleceğe dair umut verici adımlar atma hedefi ile devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beykoz'da Kaçakçılık Operasyonunda Canlı Hayvanlar ve Tahnitler Ele Geçirildi
2
2025 Bütçe Görüşmeleri: Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da Hutbe Verdi: Kendi Değerlerimize Sahip Çıkmalıyız
4
Diyarbakır’a 12 Yeni Ambulans ve 4 UMKE Aracı Hizmete Girdi
5
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı
6
Göç İdaresi ve TİHEK Arasında Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı
7
İstanbul'da Döngüsel Tasarım Çalıştayı Düzenlendi

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor