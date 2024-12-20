2025 Bütçe Görüşmeleri: Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

2025 Bütçe Görüşmeleri: Leyla Şahin Usta'nın Önemli Açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde yaptığı konuşmada, "Suriye'nin milli egemenliğine ve üniter devlet olmasına önem veriyoruz. Herkesi temsil eden bir yönetim olmalı." dedi. Usta, bütçenin, milletin refahı ve Türkiye'nin kalkınması için atılacak adımların teminatı olduğunu vurguladı.

Milletin Sorunlarına Duyarlılık

Milletin sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini belirten Usta, geçmişteki vesayet odakları ve darbe tehditlerinin milletin iradesine engel olduğunu ifade etti. Önceki dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Usta, 1987 yılında başörtüsü nedeniyle okuldan atılanların yazdığı mektuba örnek vererek, 28 Şubat sürecine vurgu yaptı.

Kadın Haklarına Dikkat

"Bu ülkenin kadınları artık özgürdür" diyen Usta, AK Parti döneminde kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlendirildiğini ifade etti. Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başörtülü kadınların milletvekili olması gibi kazanımları belirtirken, bu başarılarının arkasındaki gücün milletin inancı olduğunu belirtti.

Suriye Politikaları ve Kadınların Durumu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine dikkat çeken Usta, Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığını ve kadınların haklarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Terörün ortadan kaldırılması yönünde adımlar atılması gerekliliğini ifade eden Usta, Türk-Kürt kardeşliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Hatırlatmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bütçe görüşmelerinde, 12 Eylül askeri darbesinin ailesi üzerindeki etkilerini anlatarak, "O gün kendime bir söz verdim; yara açan değil, yara saran olacağım" dedi. Yenişehirlioğlu, günümüz bütçesinin, insanı önceleyen bir vizyon olduğunu belirtti.

Kültüre Verilen Önem

Yenişehirlioğlu, geçmişten gelen değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli adımların atıldığını vurguladı. İsrail'in Gazze'de yaşananları kınayan Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin bu zalimliklere karşı duruşunun önemine dikkat çekti.

Toplantılar, Türkiye’nin geçmişten gelen yaralarını sarma ve geleceğe dair umut verici adımlar atma hedefi ile devam ediyor.