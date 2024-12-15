2025 Bütçe Görüşmelerinde İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Çarpıcı Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda ele alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sunumda dikkat çekici verilere yer verdi. 2024 yılında, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarla 779 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Yerlikaya, bu kabine döneminde bu sayının 1381 olduğunu açıkladı.

Asayiş Durumu ve Başarılar

Asayişin huzurun anahtarı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu kapsamda hem dinamik hem de şeffaf bir süreç yürüttüklerini ifade etti. 2023'ün ilk 11 ayında, kişilere karşı işlenen suçların sayısını 28 bin 446 azaltmayı başardıklarını belirten Yerlikaya, suçların aydınlatılma oranının ise %98'e yükseldiğini dile getirdi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da benzer bir azalma kaydettiklerini söyleyen Yerlikaya, 78 bin 824 olayda düşüş sağladıklarını ve aydınlatma oranının %83'e çıktığını bildirdi. Toplamda 11 ayda 107 bin suçu aydınlatmayı başardıklarını aktaran Yerlikaya, 136 bin 41 hırsızlık olayının yaşandığı ülkemizde, bu yılın aynı döneminde 65 bin 713 daha az hırsızlık suçu işlendiğini belirtti.

Ruhsatsız Silahlara Karşı Mücadele

Ruhsatsız silah kullanımı konusunda ciddi bir hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Yerlikaya, Mercek operasyonları ile 99 bin 277 silah ele geçirildiğini ifade etti. Bu yıl içerisinde ayrıca 541 organize suç çetesinin çökertildiğini vurguladı.

Uyuşturucu ve Göç Yönetimi

Uyuşturucu ile mücadelede 51 bin 876 kişinin tutuklandığını belirtirken, göç yönetiminde de kapsamlı bir strateji izlediklerini aktardı. Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının toplam 4 milyon 171 bin 415 olduğunu ifade eden Yerlikaya, gönüllü geri dönüşler hakkında da bilgi verdi. 240 olan geri dönen Suriyeli sayısının şu an itibarıyla 1847 olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, bu yılın ilk 11 ayında göçmen kaçakçılığına yönelik 4 bin 401 kişinin tutuklandığını belirtti. Uygulanan önlemlerle, 123 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ekledi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Son olarak terörle mücadele kararlılığını yineleyen Yerlikaya, 2024 yılı içinde FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda 1894 kişinin tutuklandığını aktardı. Bu kabine döneminde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 3 bin 552 şahsın tutuklandığı bilgilerini verdi.