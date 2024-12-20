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2025 Bütçe Görüşmelerinde MHP'den Önemli Açıklamalar: Esnaf ve Çiftçilere Destek Müjdesi

MHP'li Kalaycı, 2025 bütçe görüşmelerinde esnaf, çiftçi ve memurlar için yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:21
2025 Bütçe Görüşmelerinde MHP'den Önemli Açıklamalar: Esnaf ve Çiftçilere Destek Müjdesi

2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde Önemli Gelişmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, önemli açıklamalarda bulundu. Kalaycı, esnaf ve çiftçilerin Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve ev kadınlarına prim desteğiyle emeklilik hakkı tanınması yönündeki düzenlemelerin yapılacağına inandığını dile getirdi.

Bütçe Rakamları ve Mali Disiplin Vurgusu

Kalaycı, 2025 yılı bütçesinde giderlerin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerin ise 12 trilyon 800 milyar lira olduğunu belirterek, bütçe açığının 1 trilyon 931 milyar lira olacağını ifade etti. Bu rakamın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranının yüzde 3,1 olacağı öngörülüyor. Kalaycı, deprem harcamaları hariç söz konusu oranın yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceğini belirtti.

MHP olarak kamuda başlatılan tasarruf seferberliğini desteklediklerini vurgulayan Kalaycı, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi ve kamu ihale süreçlerinin iyileştirilmesinin gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu

Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yönetim sisteminin sorunlarının çözüldüğünü belirterek, ülkemizin bölgesinde bir huzur adası haline geldiğini ifade etti. Yeni yönetim sistemi ile Türkiye'nin her alanda öne çıktığını vurgulayan Kalaycı, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla dış politikada ön alıcı ve aktif bir aktör olduğunu belirtti.

Terörle Mücadele ve Güvenlik

MHP'li Kalaycı, terör örgütlerinin istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, “Cumhur ittifakı kararlılığıyla terör tümüyle bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir.” dedi.

Asgari Ücret ve Kamu Çalışanlarına Yapılacak Artışlar

Kalaycı, yeni asgari ücretin açlık sınırının üzerinde belirleneceğine inandıklarını belirtirken, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağını ifade etti.

Sürdürülebilir Finansal Mekanizmalar

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, 2025 yılı bütçesinin istikrar, icraat ve kalkınma odaklı olduğunu belirterek, ekonomik refahın toplumun tüm kesimleriyle adil bir şekilde paylaşılmasının sürdürülebilir kalkınmanın gereği olduğunu vurguladı. Aksu, her aileden en az bir kişiye iş imkanı sağlamanın önemini ve sürdürülebilir gelir destek mekanizmalarının oluşturulmasını savundu.

Aksu, “2025 yılı asgari ücret görüşmelerinin, emeğin, alın terinin ve geçim şartlarının dikkate alındığı bir mutabakatla sonuçlanmasını temenni ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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