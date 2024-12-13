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2025 Bütçeleri Onaylandı: Çevre ve Sanayi Bakanlıkları Yayınladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM'de kabul edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 03:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 03:32
2025 Bütçeleri Onaylandı: Çevre ve Sanayi Bakanlıkları Yayınladı

TBMM'de 2025 Bütçeleri Kabul Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurulda gerçekleşen bütçe görüşmelerinin ardından, soru-cevap bölümüne geçildi.

Murat Kurum: Deprem Bölgesine Destek Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasına deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları anlatarak başladı. "Şu an deprem bölgesinde 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bu depremde yeni yuvasında yaşayan 155 binden fazla ailemiz var. İnşallah yılbaşında, bu sayıyı 202 bine çıkaracağız," dedi.

İzmir İçin Teminat Verdi

Kurum, İzmir'e olan sevgilerinin sorgulanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İzmir Kurtuluş destanının yazıldığı şehirdir, bu yüzden İzmir bizim kıymetlimizdir," ifadelerini kullandı. İzmir'de yaşanan depremde verdikleri sözlerin tutulduğunu da hatırlattı.

Yeni Konutlar ve Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kurum, Konya'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ve diğer illerdeki projelere ilişkin de bilgi verdi. "Milletimize yuvalarını söz verdiğimiz şekliyle verdik, eksikleri de gidereceğiz," şeklinde konuştu.

Gençlere Yönelik Yeni Projeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kuşağı için planladıkları Milli Teknoloji atölyeleri hakkında bilgi verdi. "Önümüzdeki dönemde 81 şehirde 100 Milli Teknoloji Atölyesi kuracağız," dedi.

Yerli Savunma ve Yüksek Teknoloji İhracatı

Kacır, Türkiye’nin savunma sanayiyle ilgili yerlilik oranının %80'e çıkması üzerinde durarak, yüksek teknoloji ihracatının 9 milyar doları aştığını açıkladı.

Yeni OSB ve Yatırımlar

Kacır, Erzincan Tercan'da OSB kurulması sürecini başlattıklarını ve Muş'ta yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını belirtti.

Türkiye’nin Büyük Teknopark Yatırımları

Kacır, Türkiye’nin teknolojik atılımının büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, teknik altyapının sürekli geliştirileceğine inandığını ifade etti.

Genel Kurulda yapılan konuşmaların ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri onaylandı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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