2025 Bütçeleri TBMM'de Onaylandı: Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıkları

2025 Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimden sağlığa, siyasetten akademiye, adaletten kültür ve sanata kadar hayatın her alanında meselelerle yakından ilgilendiklerini belirtti. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2025 yılı bütçelerinde, bakanlıkların hizmetleri ve sosyal yardımları ön plana çıktı.

Bakan Göktaş’tan Önemli Açıklamalar

Göktaş, Türkiye’nin her köşesinde yaşanan olaylara müdahale ettiklerini ve her durumda mağdur olanların haklarını korumaya çalıştıklarını ifade etti. “Tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Mağdurların haklarının korunması için davalara dahil oluyoruz.” diyerek, işlerine olan bağlılıklarını vurguladı.

Bakan, özellikle Eda Nur ve Narin gibi çocuklara yönelik yaşanan üzücü olaylarda, “Biz varız. Her aşamada mağdurların yanında duruyoruz.” dedi. İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın ve Niğde'deki rehabilitasyon merkezinde yaşanan olaya dikkat çekerek, “Gerekli tüm soruşturmalar başlatıldı.” ifadesini kullandı.

Çocuk Hakları Üzerine Vurguları

Göktaş, çocukların haklarının korunmasının herkesin asli sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımızın siyasete alet edilmesini kabul edemem.” dedi. Bu konudaki duyarlılıklarının asla azalmayacağını belirten Göktaş, “Gizlilik kararlarını hiçe sayanların eylemleri iyi niyetli olamaz.” şeklinde ifade etti.

Kadın Hakları ve Eğitime Dair Eleştiriler

Bakan Göktaş, kadın hakları konusundaki ilerlemeleri özetleyerek, geçmişte yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. “Kadınlar evrak üzerinde değil, gerçekte de haklarıyla yaşamalıdır.” dedi ve kadın konukevlerindeki doluluk oranının %70 olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Cevaplar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı sivil toplum örgütlerine yapılan ödemelere yönelik eleştirileri yanıtladı. 2024 yılı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemeleri açıkladı. “Biz merkezi bütçeden ayrılayarak konser yapmıyoruz. Eğitim için harcıyoruz.” dedi.

Köy okullarının kapanmasıyla ilgili olarak, Tekin, “Bir talep gelmesi halinde kapıları açarız.” diyerek, eğitim alanındaki kararlılıklarını yineledi. Bakan, öğretmen alımındaki mülakatların da adil bir şekilde yapıldığını aktardı.

Sonuç

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.