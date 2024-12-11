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2025 Bütçelerinde Enerji, Ulaşım ve Sağlık Vurgusu: MHP'den Önemli Açıklamalar

MHP milletvekilleri, 2025 yılı bütçe görüşmelerinde enerji bağımsızlığı ve sağlık alanındaki gelişmelere dair önemli ifadeler kullandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:30
2025 Bütçelerinde Enerji, Ulaşım ve Sağlık Vurgusu: MHP'den Önemli Açıklamalar

2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ele alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Gabar'ın bölgesel barış ve iş imkanlarıyla dolu olduğunu belirterek, "Gabar'da silahlar patlamıyor, elinde silahla dolaşan yok. Gabar'da iş, istihdam, umut, gelecek, kardeşlik, milli birlik ve dayanışma ruhu var." ifadelerini kullandı.

Enerji Bağımsızlığının Önemi

Yönter, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerinden birinin bağımlılığı azaltarak bağımsızlığı sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Kendi göbek bağımızı kendimizin keseceği, kendi ihtiyaçlarımızın aracısız karşılanacağı yüksek seviyeye ulaşmak asıl olmalıdır." dedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken Yönter, Türkiye'nin elektrik tüketiminin %33'ünün bu kaynaklardan sağlandığını ifade etti.

Bor ve Karbür Sektöründeki Yatırımlar

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye'nin dünya rezervlerinin %70'ini elinde bulundurduğunu ve bor pazarında lider konumda olduğunu dile getirdi. Başkan, yerli ve yenilebilir kaynakların kullanımının artırılmasının Türkiye'nin enerji güvenliği açısından büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Ulaşım ve Lojistikte Önemli İlerlemeler

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türkiye'nin ulaşım ve lojistik alanında regional üs olma çabalarının devam ettiğini belirtirken, Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, havalimanlarının stratejik üsler haline geleceğini ifade etti.

Güvenli İnternet Erişimi

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, 50 milyon ailenin güvenli internete erişimini sağladıklarını vurgulayarak, BTK'nın yapılan projelerin önemine dikkat çekti.

Sağlık Alanında Gelişmeler ve Suistimaller

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, sağlık yatırımlarının halk sağlığına olumlu katkılar sağladığını belirtirken, sağlık turizmi alanında yaşanan sorunlara da dikkat çekti. Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, sağlık camiasının onurunu zedeleyen suistimallerin önlenmesi gerektiğini belirtti.

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