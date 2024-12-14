2025 Bütçesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

TBMM Genel Kurulunda 2025 Bütçesi Görüşüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesine yönelik sunum gerçekleştirdi. Işıkhan, belediyelerin sigorta prim borçlarının %66 oranında artarak 96 milyar liradan 160 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki vizyonunu geliştirmek amacıyla Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi üzerinde kapsamlı çalışmalar başladığını ifade etti. 2025 yılı içerisinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ni toplayarak, eğitim müfredatlarını güncelleyip farkındalık kampanyaları düzenleyeceklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Sistemi Güçleniyor

Işıkhan, sosyal devlet anlayışıyla sosyal güvenlik sisteminin daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. 2002 yılında SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranının %71,5 iken, 2024 sonu itibarıyla bu oranın %95,7’ye ulaşması bekleniyor.

Emekli Aylıkları ve Sosyal Destekler

Vedat Işıkhan ayrıca, sosyal güvenlik kapsamının %99 seviyelerine çıkarıldığını, kayıt dışı istihdam oranının ise 2002’de %52’den, bu yıl %27,75’e düştüğünü belirtti. Emeklilere yönelik olarak, 2024 yılı içerisinde yapılacak artışların kanuni düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Belediyelerin SGK Borçları ve Tahsilatlar

Bakan Işıkhan, bu yıl içerisinde belediyelerin prim borçlarıyla ilgili önemli bir durum daha paylaştı. 2024'ün ilk dokuz ayındaki prim gelirinin 2 trilyon 15 milyar lira olduğunu ve bu süreçte toplamda yaklaşık 46,6 milyar lira tahsilat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yeni Sağlık Uygulamaları

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bir diğer önemli kararın tip 1 diyabet hastalarının cilt altı glikoz izlem cihazlarının SGK tarafından karşılanması olduğunu duyurdu. Bu uygulamaların, çocukların ve ailelerinin yaşamlarını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Selamlama ve Gelecek Vizyonu

Bakan Işıkhan, 2025 yılı bütçesini en etkin şekilde kullanacaklarının altını çizerken, insana yakışır işler, adil büyüme ve güçlü istihdam hedefleriyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.