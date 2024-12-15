2025 Bütçesi: Eğitime Yetersiz Kaynak ve Sosyal Hizmet Eleştirileri TBMM'de Gündem Oldu

2025 Bütçesi ve Eğitime Yetersiz Kaynak Üzerine Eleştiriler

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışıldı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında yaptığı değerlendirmede, "Yatırımlar için ayrılan pay yüzde 10 bile değil. Bu bütçeyle yeni büyük yatırımlar yapma imkanı yok." açıklamasında bulundu.

Aile Temelinin Güçlendirilmesi

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ise, aile temeli sağlam olmayan toplumların ayakta kalamayacağını vurgulayarak, ailenin korunması ve güçlendirilmesi programının merkezi bütçedeki payının yalnızca yüzde 0,11 olduğunu eleştirdi. Taşçı, bu durumun hükümetin toplumsal söylemleriyle çeliştiğini ifade etti.

Kadın cinayetleri konusuna da değinen Taşçı, geçim sıkıntısının bu tür sorunların temel sebebi olduğunu belirterek, "Çok acil bir çocuk koruma eylem planı hazırlamak zorundayız" dedi.

Gazilere Yetersiz Destek

Taşçı, şehit yakınları ve gaziler için ayrılan bütçenin yüzde 0,03 olduğunu, bunun da 125 milyon 303 bin lira gibi yetersiz bir tutar olduğunu belirtti. Taşçı, "Bu, 'Gaziysen bana ne? Git, evinde otur.' demenin başka bir biçimidir." şeklinde konuştu.

Bütçenin Yetersizliği ve Eşitsiz Fırsatlar

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 1 trilyon 451 milyar olduğunu hatırlatarak, eğitimin eşit ve nitelikli bir şekilde sunulması gerekliliğine dikkat çekti.

Türkoğlu ayrıca, özel okul oranının artmasına ve kamu okulları arasında oluşan devasa eşitsizliklere de vurgu yaptı.

Yükseköğretim ve İşsizlik Problemi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, yükseköğretim kurumlarının altyapı ve hoca eksikliği nedeniyle mezunların yüzde 30-35'inin iş bulamaz durumda olduğunu belirtti. Akalın, üniversite açmak yerine mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bu tartışmalar, Türkiye'nin 2025 eğitim ve sosyal hizmet bütçelerinin ne denli yetersiz olduğunu gözler önüne seriyor.