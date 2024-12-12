2025 Bütçesi Görüşmelerinde Afet Yapıları ve İklim Projeleri Öne Çıktı

Afet Göçüklerinden Yeniden İnşa Sürecine

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde tartışmalar devam ederken, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, afetten zarar gören illerde TOKİ Başkanlığı eliyle gerçekleştirilen konut teslimatlarına dikkat çekti. Gülsoy, "Afette zarar gören illerimizde 155 bin 124 konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakam 201 binin üzerine çıkacak, 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin civarında konut teslim edeceğiz," dedi.

Gelişen Dijital Tapu Sistemleri

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün dijitalleşme hamleleriyle ilgili bilgi vererek, "Bu yıl kasım itibarıyla hazineye 93 milyar lira kaynak sağlandığını, 2025'te ise bu rakamın 155 milyar lirayı bulmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. "Türkiye Tapu" uygulamasının tamamlanmasıyla tapu işlemlerinin mekandan bağımsız yapılacağını belirtti.

Kentsel Dönüşüm ve İklim Önlemleri

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede lider konumda olduğunu ifade ederek, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne vurgu yaptı. Bakbak, "2035 yılına kadar elektrikli araç sayısını 4,2 milyona çıkaracağız," dedi.

İstanbul’da Deprem Riskine Karşı Projeler

AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İstanbul'daki risky yapıların durumunu ele aldı. İstanbul’da 1,5 milyon riskli konut bulunduğunu belirten İzsiz, "'Yarısı Bizden' kampanyamızla, 871 bin bağımsız bölümde dönüşüm sürecinin tamamlandığını, 38 bin bağımsız bölümde dönüşümün devam ettiğini" vurguladı.

GAP Eylem Planı ve Yenilenebilir Enerji Adımları

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, GAP Bölge Kalkınma İdaresi bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, yenilikçi programlarla bölgenin kalkınmasını hızlandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Kılıç, bu kapsamda yakında tanıtımı yapılacak 2024-2028 GAP Eylem Planı'nın çiftçilerin enerji sorununu yenilenebilir enerji kaynakları ile çözeceğini söyledi.

Gelecek İçin Yatırım

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, bugünkü konuşmaların milletin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Milletimizin geleceğini inşa etmeyi borç bildik. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda daha fazla adımlar atmaya devam ediyoruz," dedi.