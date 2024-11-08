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2025 Bütçesi Görüşmelerinde Çevre Önceliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 bütçesi değerlendirildi. Doğal yaşam ve kirlilik sorunları ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:09
2025 Bütçesi Görüşmelerinde Çevre Önceliği

Çevre Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerinde önemli tartışmalar yapıldı.

Kaynakların Doğayı Koruma Amacı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, ayrılan bütçe kaynaklarının yalnızca inşaatlara değil, şehirlerin, yaşam alanlarının ve doğanın korunmasına da hizmet edeceğini ifade etti.

İzmir Körfezi’ndeki Kirlilik Sorunu

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin, sadece yerel yönetimin çabalarıyla çözülemeyeceğine dikkat çekerek, çevre sağlığı için Bakanlık'ın kesinlikle devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Türeli, "Körfez'in derinlerinde temizlik çalışmaları şart, çünkü arıtma dışında birçok etken mevcut." şeklinde konuştu.

Deprem ve Konut Projeleri Üzerine Yorumlar

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Bakan Murat Kurum'un bütçe sunumunu eleştirerek geçmişteki projelere başvurulmasını sorguladı. MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, Bakanlığın depremzedeler için yürüttüğü projelerden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Başarı Hikayesi: Elazığ

Elazığ'daki deprem sonrası CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TOKİ'nin başarılı konut projeleri için Bakan Kurum’a teşekkürlerini sundu ve "Burada uygulanan sistemin başarılı olduğunu görmekteyiz," ifadelerini kullandı.

Plastik Kirliliğine Dikkat

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Sıfır Atık Projesi'nin önemine değinerek, Türkiye'de yıllık 450 milyon ton plastik üretildiğini ve bunun yarısının tek kullanımlık plastiklerden oluştuğunu belirtti. Rızvanoğlu, geri dönüşüm sürecinin yetersizliğine eleştirilerde bulundu.

Gelecek Nesillere Sağlıklı Bir Yaşam

Resul Kurt, Bakanlık bütçesinin, afetlere dayanıklı konutlar ve sağlıklı yaşam alanları oluşturma amacını taşıdığını belirtti. Ayrıca, bu bütçenin insan huzurunu önceliklendirdiği vurgusu yaptı.

Yeşil Alan İhtiyacı

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, yeşil alanların artırılması gerektiğini belirterek Bakan Kurum'a çam fidanı hediye etti.

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