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2025 Bütçesi Görüşmelerinde Turizm ve Savunma Vurgusu

TBMM, 2025 yılı Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bütçelerini görüştü; turizmdeki artış ve savunma yatırımlarına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:15
2025 Bütçesi Görüşmelerinde Turizm ve Savunma Vurgusu

TBMM'de 2025 Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 2024 yılı turizm sektörünün performansına ilişkin memnuniyetini dile getirerek, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde toplam ziyaretçi sayısının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 49 milyon 181 bine ulaştığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gücü

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanı koruma görevini başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade etti. Dora, “Savunma sanayisi projeleri Türk askerine güç vermekte ve önemli yatırımlar yapılmaktadır.” dedi. Ayrıca, Milli muharip uçak KAAN’ın varlığının da gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Bölgesel Gelişmeler ve Savunma Politikaları

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Suriye'deki BAAS rejiminin değişimini ele alarak, “Suriyeliler, barış ve huzur beklemekte; geçici koruma altında olanlar ülkelerine dönmeye başlamaktadır.” dedi. Koçak, uluslararası güvenlik kurumlarının etkisiz kaldığını da belirtti.

Spora Verilen Önem

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sporun sosyal becerileri artırıcı etkisine dikkat çekti. Sancaklı, “Sporda ve sanat alanında gençlerin yönlendirilmesi, geleceğin teminatıdır.” diyerek, spor kulüplerine getirilen denetimlerin önemini vurguladı.

Turizmde Yükseliş

Filiz Kılıç, Türkiye'nin turizm potansiyelinden daha fazla yararlanılması gerektiğini belirtti. “2023 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 11,1 artış göstererek 57 milyon 77 bin kişiye ulaştı.” diye ekledi. Kılıç, turizm gelirlerinin de yıllık yüzde 12,1 artarak 55 milyar 874 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Medya Politikaları Hakkında Eleştiriler

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarını artırması gerektiğini ifade ederken, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de “Bazı yayıncı kuruluşların reyting kaygısıyla toplum üzerindeki olumsuz etkilerine” dikkat çekti. Özdemir, “Medya, gerçekleri değil, maksatlı yayınlarla dolu görüntüleri servis ediyor.” dedi.

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