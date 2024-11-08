DOLAR
34,35 -0,38%
EURO
37,04 0,18%
ALTIN
2.965,58 0,3%
BITCOIN
2.616.285,04 0,4%

2025 Bütçesi Görüşülüyor: Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:24
2025 Bütçesi Görüşülüyor: Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyona AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık ediyor.

Görüşülen Bütçeler ve Raporlar

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra aşağıdaki kuruluşların bütçeleri de ele alınacak:

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  • İklim Değişikliği Başkanlığı
  • Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
  • Türkiye Çevre Ajansı

Bakanın Sunumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin detaylı bir sunuma başladı. Bu görüşmelerin, çevre ve iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından önemi büyük.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Başkanı Karahan Enflasyon Beklentilerini Güncelledi
2
Diyanet'ten Hac Vizesi İçin Pasaport Uyarısı
3
Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul'da
4
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor
5
Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Kutlandı
6
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
7
Taksim Meydanı'nda Su Borusu Patladı, Metro İstasyonu Etkilendi

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı