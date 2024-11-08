2025 Bütçesi Görüşülüyor: Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyona AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık ediyor.
Görüşülen Bütçeler ve Raporlar
Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra aşağıdaki kuruluşların bütçeleri de ele alınacak:
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü
- İklim Değişikliği Başkanlığı
- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
- Türkiye Çevre Ajansı
Bakanın Sunumu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin detaylı bir sunuma başladı. Bu görüşmelerin, çevre ve iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından önemi büyük.