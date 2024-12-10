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2025 Bütçesi TBMM'de: Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Reformu Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, TBMM'de 2025 bütçesini sunarak yeni anayasa ve adalet reformlarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:35
2025 Bütçesi TBMM'de: Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Reformu Vurgusu

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerini görüştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı bir sunum yaparak Türkiye'nin adalet sistemine yönelik yenilikleri ve geleceğe dair planları paylaştı.

Yeni Anayasa ve Adalet Reformu

Bakan Tunç, yeni anayasayı, hak ve özgürlükleri koruyacak, toplumsal barış ve huzuru tesis edecek bir toplum sözleşmesi olarak tanımladı. "Gazi Meclisimizde yapılacak çalışmalara Bakanlık olarak gerekli desteği vermeyi bir görev addediyoruz" dedi.

Adaletin Temel Unsuru: İnsan

Adalet Bakanı Tunç, adaletin tecellisinin hukuk devleti ile mümkün olacağını vurgulayarak, son 22 yılda Türkiye'nin demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi için kaydedilen ilerlemeleri anlattı. Mahkeme sayısının 3 bin 581'den 8 bin 383'e çıkardığını ve hakim sayısının %164 artışla 24 bin 682'ye ulaştığını belirtti.

Hukuk Eğitimi ve Yapay Zeka Uygulamaları

Hukuk eğitiminin kalitesinin artırılması amacıyla, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasının yükseltildiğini ifade eden Tunç, UYAP entegrasyon çalışmaları ve dijital yargı hizmetlerinden bahsetti. Ayrıca, yapay zeka uygulamalarına yönelik çalışmalara devam edildiğini de kaydetti.

Cezada Reform ve Eğitim Faaliyetleri

Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması için önemli değişiklikler yapıldığını belirten Tunç, cezaevlerinde 77 binden fazla hükümlü ve tutuklu eğitim aldığını, 372 işyurdu müdürlüğünde ise 60 bin hükümlünün çalıştığını açıkladı.

Yeni ve Sivil Bir Anayasa İhtiyacı

Bakan Tunç, Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacına vurgu yaparak, "Yeni ve sivil bir anayasayla Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu süreçte TBMM'nin rolünü önemsediğini sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı'nın sunumunda öne çıkan temel hatlar, Türkiye'nin adalet sistemi ve hukukun üstünlüğü konusunda yaptığı reformların yanı sıra, toplumsal barış ve insan haklarına verilen önemi gözler önüne serdi.

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