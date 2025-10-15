2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

EGM personeli için 2025 maaş promosyonunda Emniyet Teşkilatı Sendikası 270.000 TL nakit, yıllık enflasyon farkı ve 600.000 TL faizsiz kredi talep ediyor; ihale Ekim, ödemeler Kasım.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:01
2025 EGM Maaş Promosyonu Görüşmeleri Zirvede

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki yaklaşık 330 bin polis memurunun beklediği 2025 maaş promosyonu görüşmelerinde Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın rekor talepleri süreci hareketlendirdi.

Sendikanın Rekor Talepleri

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın bankalara sunacağı talepler şu şekilde sıralanıyor:

270.000 TL'nin tek seferde ve peşin olarak ödenmesi talebi, bugüne kadar istenen en yüksek promosyon taleplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Promosyonun alım gücünü korumak amacıyla her yıl resmi enflasyon oranı kadar enflasyon farkı ödenmesi isteniyor.

Promosyon ödemesi yerine alternatif bir finansal çözüm arayan personel için 600.000 TL tutarında sıfır faizli kredi imkânı talep ediliyor.

Ayrıca ihalenin başlangıç fiyatının 164.440 TL'nin altında olmaması şartının şartnameye eklenmesi isteniyor.

İhale Takvimi

Mevcut maaş promosyon anlaşmasının Kasım 2025'te sona erecek olması süreci kritik hale getiriyor. Kulis bilgilerine ve sendika beklentilerine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

Bankaların tekliflerinin alınacağı promosyon ihalesinin Ekim ayı içinde tamamlanması ve en yüksek teklifi veren banka ile anlaşma sağlanması bekleniyor.

Sözleşme sonuçlandıktan sonra promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayının ortasına kadar tüm personelin banka hesaplarına yatırılması hedefleniyor.

Rekor Promosyon Mümkün mü?

Ekonomik konjonktür ve artan yaşam maliyetleri, taleplerin yükselmesinde etkili. Sendikaların 270.000 TL, enflasyon farkı ve 600.000 TL faizsiz kredi gibi güçlü taleplerle masaya oturması, ihalenin çekişmeli geçeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel beklentilerini karşılayacak en iyi anlaşmayı sağlamak için titiz bir müzakere süreci yürüteceği belirtiliyor.

Detaylar ve nihai takvim, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı resmi açıklama ile netleşecek.

