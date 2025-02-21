2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi zammında. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerinde yapılacak olası bir artışı heyecanla beklerken, Ankara kulislerinden sızan bilgiler emeklileri umutlandırdı. Bakan Işıkhan tarafından geçtiğimiz gün sunulan değerlendirmede emekli ikramiyesine zam yapılması adına çalışmaların başlayacağı ifade edilirken, masada tam 4 farklı formülün olduğu öğrenildi. İşte emeklilerin bayram sevincini katlayacak o formüller ve tek tek hesaplanan ödeme rakamları haberimizde!

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE GÖZLER ANKARA’DA

Türkiye’de milyonlarca emekli vatandaş, geçim sıkıntıları altında ezilmeye devam ediyor. Hal bu iken emekli için emekli ikramiyesinin adeta can suyu olacağı biliniyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen bu ikramiyeler, emeklilerin bayram ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynarken, emekliler ikramiyelerde yapılacak olası bir artışı büyük bir merak ve heyecanla takip ediyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 4 FORMÜL MASADA

Hükümet tarafında emekli ikramiyelerine zam yapılacağı müjdesi verildi. İlk ikramiye ödemesinin Mart ayında yapılacak olması nedeniyle, hükümetin çalışmalarını hızlandırdığı konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, masada tam dört farklı formül bulunuyor. Bu formüller, emekli ikramiyelerinde ne kadar artış yapılabileceği konusunda çeşitli senaryolar sunuyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK

2025 emekli ikramiyesi için masadaki o dört formül neler? Hangi formül hayata geçerse emekliler ne kadar ikramiye alacak? İşte merak edilen tüm detaylar

1. Enflasyon Oranında Artış (Yüzde 15.75 Zam) Masadaki ilk ihtimal emekli ikramiyesine enflasyon oranında zam yapılması yönünde. Bu formüle göre, mevcut 3 bin TL olan bayram ikramiyesine, son 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Eğer bu formül hayata geçirilirse, ikramiyelerde yüzde 15.75 oranında bir artış yaşanacak. Bu hesaplamalar ile birlikte emekli ikramiyesi yuvarlama sonucunda 3500 TL’ye yükselecek.

2. YILLIK ENFLASYON EKLENTİSİ: ikinci ihtimal de emekli ikramiyesine yıllık enflasyon oranında artış yapılması olarak tahmin ediliyor. Eğer bu formül kabul görürse, emekli ikramiyelerinde tam yüzde 44.38 oranında bir artış gerçekleşecek ve tutar 4.331 TL olacak

3. BİN TL ARTIŞ: geçen yıl 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilen ikramiyeye bu yıl da sabit bin TL'lik bir artış yapılması da ihtimaller arasında.

4. Yüzde 50 artış: Dördüncü ve en dikkat çekici formül ise yüzde 50 artış seçeneği. Eğer bu formül kabul edilirse, emekli ikramiyelerinde rekor bir artış yaşanacak. Ve emekli ikramiyesi 2025 4500 TL’ye yükselecek.



