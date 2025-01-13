2025 Hac Kongresi ve Fuarı Cidde'de Başladı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Hac Kongresi ve Fuarı, Cidde kentinde görkemli bir şekilde başlamıştır. Resmi kongre sitesinin X sayfasında fuara ait açılış canlı yayını ile büyük bir ilgi toplandı.

Açılış Konuşması Kral Selman Bin Abdulaziz Adına Yapıldı

Kongrenin açılış konuşmasını Kral Selman bin Abdulaziz adına, Mekke Bölgesi Emiri Vekili Emir Suud bin Meşal bin Abdulaziz gerçekleştirdi. Emir Suud, Suudi Arabistan'ın, hacca gelen tüm kişilere büyük bir ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Fuar Detayları

Dördüncüsü düzenlenen fuar, 16 Ocak tarihine kadar devam edecek. Fuara, 100'den fazla ülkeden gelen katılımcıların yanı sıra 280 katılımcı ve 120 konuşmacı ile toplamda 75 ayrı oturumda hacca dair çeşitli konular ele alınacaktır.