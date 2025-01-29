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2025 Hedefinde Yüksek Teknoloji Yatırımı, CHP Adayı ve Kış Turizmi Gelişmeleri

Türkiye 2025 hedeflerinde yüksek teknoloji yatırımları, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ve Kars'ta kış turizmi gelişmeleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:47
2025 Hedefinde Yüksek Teknoloji Yatırımı, CHP Adayı ve Kış Turizmi Gelişmeleri

Türkiye 2025 Yılı Hedeflerinde Yüksek Teknoloji Yatırımları Öne Çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bu yıl biyoteknoloji, sanayi robotları ve hiper ölçekli veri merkezleri gibi alanlarda yüksek teknoloji yatırımları ile hızla buluşacağını duyurdu. Kacır, "7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. Önümüzdeki ayın ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız" dedi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayını Seçiyor

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için izleyeceği yol haritasının detayları belli oldu. Parti, üç ay içinde aday açıklamayı hedefliyor ve ilk olarak adaylık için kriterler oluşturulacak.

Kartalkaya'daki Yangın: Yavuz Suyolcu'nun Anıları

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşi ve kızını kaybeden Yavuz Suyolcu, yaşadıklarını "Sanki otel hiçbir şeyin olmadığı özel bir tabut..." diyerek anlattı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nden Hayata Dönenler

Bölgedeki kayak eğitmenleri, otelde mahsur kalan 26 kişiyi kurtaramı başardı. Eğitmenlerden Mazlum Özgeç, "Uyanıp kapıyı açtığımızda her taraf dumanla kaplıydı" ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasasında Düşüş

Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in kripto piyasasında yarattığı dalgalanma, yatırımcıların gözünü Fed'in faiz kararına çevirdi.

Turizm Alanında Yeni Yatırımlar

2025 Yılı Yatırım Programı'nda turizm sektörüne 2 milyar 533 milyon lira ayrıldı. Bunun 840 milyon liralık kısmı, turizm bölgelerine yönelik yol projeleri için tahsis edildi.

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı kapsamında pek çok insanın acısı hala taze kalırken, Elazığ’da 643 depremzede aile “yerinde dönüşüm” ile yeni evlerine kavuştu.

Kars'ta Kış Turizmi Canlanıyor

Dağcılar, Kars'ın Keklik Şelalesi’ne tırmanarak kış turizmine katkı sağlıyor. Dağcı Muhammet Akkuş, bu etkinliklerin kış sporları için Avrupa’ya gerek kalmadan Kars’a çekilmesi gerektiğini belirtti.

Yapay Zeka ve Fintek Yatırımları Artacak

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, dijital dönüşüm hızlanırken yapay zeka ve finansal teknolojilerin yatırımcı ilgisini çekeceğini öngördüğünü belirtti.

Marmara’da Yağışlarda Artış

Ablarcak ayında Marmara Bölgesi’nde yaşanan yağışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 artış gösterdi.

Bakteri Hastalığı Görme Kaybına Yol Açtı

İstanbul'da bir hayvanseverin kedisinden kapdığı Bartonella bakterisi, görme kaybına neden oldu. Uzmanlar, bakterinin kedilerin ısırması ile bulaşabileceğini vurguladı.

Türk Takımları Avrupa Arenalarında Mücadele Edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 326. kez sahne alacakken, Fenerbahçe 282. ve Beşiktaş 252. maçlarını oynayacak. Her üç kulüp, Avrupa kupalarındaki mücadelelerine devam ediyor.

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