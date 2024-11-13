2025 Hukuk Meslekleri ve İdari Yargı Sınav Tarihleri Açıklandı!

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Tarihleri Belli Oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini duyurdu. 2025 yılında gerçekleşecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez düzenlenecek.

Sınav Tarihleri

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 27 Nisan ve 28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İdari Yargı Ön Sınavı ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tunç, “Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.