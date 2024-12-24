2025 İçin Net Asgari Ücret 22 Bin 104 Lira Olarak Belirlendi

Türkiye’de 2025 Yılı İçin Asgari Ücret Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Bu rakam, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirleme çalışmalarına işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıda sonuçları paylaştı. Bu süreçte asgari ücretin sadece alt sınırı ifade ettiğine dikkat çekti.

Çalışanların Hakları ve Ekonomik Hedefler

Işıkhan, her çalışanın emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayarak, 'Esas olan, her çalışanın emeğinin hakkını, yaptığı işin niteliğine uygun şekilde almasıdır' dedi. Hükümetin sosyal adaleti ve dayanışmayı ön planda tutarak, ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik çalışmalar yaptığını belirtti.

Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Mücadele

Işıkhan, fiyat artışları karşısında alım gücünü korumak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hakkaniyetli ücretlerin işletmelerin verimliliğini artırdığını dile getiren bakan, bu konuda dengeli politikalar izlemek gerektiğini belirtti.

Asgari Ücret Desteği Artırıldı

2024 yılında net asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu hatırlatan Işıkhan, devletin verdiği asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını duyurdu. Bu rakamla asgari ücrete önceki yıla göre yüzde 30 artış yapıldığını aktardı.

Gelecek Vizyonu: Türkiye Yüzyılı

Bakan, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik kararlı adımlar atıldığını söyledi. Çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti ve sosyal diyalogun gücünü vurguladı.

Sonuç

Bakan Işıkhan, belirlenen yeni asgari ücret miktarının, başta asgari ücrete tabi olan çalışanlar ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Toplantıya, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.