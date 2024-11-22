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2025 Kültür ve Turizm Bütçesi: Ziyaretçi Sayısında Rekor Artış ve Yeni Projeler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 bütçesiyle Türkiye'nin turizmdeki yükselişini ve yeni projeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:26
2025 Kültür ve Turizm Bütçesi: Ziyaretçi Sayısında Rekor Artış ve Yeni Projeler

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görücüye Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde %8,7 artışla 49,2 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Turizm Gelirlerinde Artış

Ersoy, turizm gelirlerimizin de bu dönemde %6,6 artışla 46,9 milyar dolara yükseldiğini belirtti. 2017'de dünyada 8'inci sırada bulunan Türkiye, 2023’te 5’inci sıraya yükseldi.

2024 Hedefleri

Bakan Ersoy, yıl sonu hedeflerinin 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri olduğunu kaydetti. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası tanıtım stratejileri ile elde edilen başarıların somut örneklerini paylaştı.

Yeni Halk Plajları ve Altyapı Çalışmaları

Ersoy, 2024-2025 döneminde 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılacağını ve bu projeler için 1,3 milyar lira ödenek ayrıldığını açıkladı. Türkiye, bu yıl 567 Mavi Bayrak ödüllü plaj ile dünya sıralamasında üçüncü oldu.

Geleceğe Miras Projesi

“Geleceğe Miras Projesi” ile 60 yılda yapılan kazıları 4 yılda gerçekleştireceklerini belirten Bakan Ersoy, 224 kazı alanına projeyi dahil ettiklerini, 2024 yılı sonu itibarıyla yıllık 765 kazı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Dijital Projeler ve Gece Müze Uygulamaları

Yapay zeka teknolojisi ile Hitit yazıtlarının okunmasında yenilikçi adımlar attıklarını ifade eden Ersoy, gece müzeciliği kapsamında 310 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

Tarihi Garların Dönüşümü

İstanbul’un tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garları restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirten Bakan Ersoy, projelerin 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu.

Tescilli Kültür Varlıkları

Bakan Ersoy, Türkiye'deki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sayısının 126 bin 552'ye ulaştığını ve bu sayı ile kültürel mirasa verdikleri önemi gözler önüne serdiklerini vurguladı.

Kültür Yolu Festivali Genişliyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te 20 şehre yayılacak. Ersoy, festivalin 16 şehirde düzenlendiğini ve yeni şehirlerin de ekleneceğini belirtti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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