2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

15-17 Ekim başvuruları tamamlanan 2025 KYK ek yurt sonuçları için GSB'den resmi açıklama bekleniyor; sorgulama e-Devlet üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 11:24
2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek yerleştirme ile kayıt yaptıran binlerce öğrenci, barınma planlarını netleştirmek için sonuç açıklamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) koordinasyonunda yürütülen KYK ek yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihlerinde alınarak sona erdi. Öğrenciler, "KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor; gözler GSB'den gelecek resmi duyuruda.

Başvuru ve süreç

Başvurularını 17 Ekim itibarıyla tamamlayan öğrenciler için bekleyiş 20 Ekim Pazartesi günü de devam ediyor. GSB veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından henüz ek yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin net bir tarih açıklanmadı. Başvuruların kapanmasının ardından değerlendirme aşaması için kurum içinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Sonuçların açıklanma takvimi

Geçmiş yıllardaki uygulamalar, başvuruların kapanmasını takiben sonuçların genellikle 5 ila 7 iş günü içinde açıklandığını gösteriyor. Bu çerçevede, 17 Ekim'de sona eren başvuruların sonuçlarının bu hafta içinde, yani 24 Ekim Cuma'ya kadar duyurulması yönünde güçlü bir beklenti hakim. Ancak resmi tarih için GSB'nin açıklaması bekleniyor.

KYK Burs Sonuçları 2025

Ek yerleştirme sürecinde barınma kadar burs ve kredi başvurularının sonuçları da öğrencilerin gündeminde. "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2025" sorusunun yanıtı için ilgili duyurular yine GSB'den takip edilecek.

Sorgulama ekranı ve kayıt işlemleri

Resmi duyurular öncelikle gsb.gov.tr ve kygm.gsb.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin kişisel yerleştirme sonuçlarını öğreneceği platform ise e-Devlet kapısıdır. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmeti üzerinden yerleştirme durumlarını (yurda yerleşip yerleşmedikleri veya yedek listede olup olmadıkları) öğrenecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından, yurda yerleşenler için kayıt ve taahhütname onay süreçleri başlayacaktır.

Resmi açıklama geldiğinde sonuç sorgulama ekranı ve takip edilmesi gereken adımlar ilk olarak GSB ve KYGM'nin resmi sayfalarında duyurulacak; öğrencilerin bu kanalları düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.

