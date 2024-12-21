2025 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi TBMM'de Onaylandı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Kabul Edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda oy çokluğuyla kabul edildi. Genel Kurulda söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye’nin geçmişten günümüze birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirtti. Aksakal, küresel sorunlara dikkat çekerek, dünyanın eski düzeninin geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Vatandaşın Refahı İçin Yetersiz Bütçe

Aksakal, 2025 yılı bütçesinin, vatandaşların sosyal refahı ve Türkiye'nin güvenliği için yetersiz kaynak içerdiğini savundu. Ayrıca, işsizlikle mücadele ve kayıt dışı ekonomi ile ilgili politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Gıda fiyatlarındaki artışa da işaret eden Aksakal, tarım sektöründeki sorunların çözümü için acil önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

CHP'den Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, 2025 yılı bütçesinin, faiz, enflasyon, cari açık ve pahalılık bütçesi olduğunu iddia etti. Türkiye’nin dünyada en yüksek faiz veren ikinci ülke olduğunu savunan Emir, hükümetin politikalarının etkisiyle enflasyonun gerçekte düşmediğini, sadece baz etkisiyle düştüğünü ileri sürdü. Emir, bütçeyle ilgili öz eleştiri beklediklerini belirterek, iktidarın yoksul kesimin sorunlarını anlamadığını dile getirdi.

AK Parti'den Yanıt

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP’li Emir'in eleştirilerine karşı çıkarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine yönelik eleştirilerde bulundu. Güler, borçsuz ve yatırım dolu bir belediye bütçesini anlatmaları gerektiğini belirtti.

Bütçenin Oylama Sonuçları

Oylamalar sonucunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için 567 oy kullanıldı; teklif 317 kabul, 249 ret ve bir çekimser oy aldı. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi için ise 568 oy kullanılırken, 318 kabul, 249 ret ve bir çekimser oy verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe hazırlığında emeği geçenlere teşekkür ederek birleşimi kapattı. 24 Aralık Salı günü saat 15.00'te yeni bir toplantı yapılacak.

Öne Çıkan İsimler

Genel kurulda, çeşitli partilerin liderleri de yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 200. yılını simgeleyen bir yüzük ve rozet takmayı tercih etti.