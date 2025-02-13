2025-MSÜ Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025-MSÜ için başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav gününde nerede sınava gireceklerini gösteren belgelerine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

Sınav günü, saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.