2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Ekim yağışlarıyla başlayan serinlik sonrası 'pastırma yazı' beklentisi sürüyor. Uzmanlar iklim değişikliğinin takvimi değiştirdiğini belirtiyor; 2025 için belirsizlik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 21:38
2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mi?

Ekim ayının serin yüzü ve yurt genelinde görülen sağanaklar, kışlıkların gardıroptaki yerini almasına neden oldu. Ancak milyonlarca vatandaşın aklındaki soru aynı: Bu yıl pastırma yazı yaşanacak mı? Sonbaharın ortasında yazdan kalma o son sıcak günleri bekleyenler için 2025 pastırma sıcakları takvimi merak konusu.

Pastırma Yazı Bu Yıl Gelecek Mi 2025?

Geleneksel olarak ekim sonu ile kasım ortası arasında görülen pastırma yazı, son yıllarda küresel ısınma ve değişen hava döngüleri nedeniyle zamanlama ve şiddet bakımından öngörülemez hale geldi. Meteoroloji uyarıları ve düşen sıcaklıklar beklentileri değiştirdi; uzmanlar atmosferdeki kararsızlığın etkisine vurgu yaparak 2025 için pastırma yazının belirsizliğini koruduğunu ifade ediyor. Bazı uzmanlar değişimi özetlerken 'artık takvimi şaşırdı' değerlendirmesini yapıyor.

Pastırma Yazı Nedir ve Adı Nereden Gelir?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen soğuk hava kütlesinin bir yüksek basınç merkezi oluşturarak sıcak ve sakin hava koşulları yaratmasıyla ortaya çıkan bir doğa olayıdır. Bu dönemde hava durgunlaşır, gündüzleri güneş öne çıkar; geceleri ise ayaz hissedilir. Oluşan stabil ortam, duman ve tozun alçak seviyede birikmesine neden olarak hafif puslu ama sakin günler yaşatır.

Neden Pastırma Yazı Denilmektedir?

Adını verdiği pastırmanın en lezzetli halinin gündüz ve gece arasındaki yüksek sıcaklık farkı sayesinde elde edilmesinden alır. Gündüz açılan gözenekler çemeni daha iyi çeker; gece ayazı ise eti sıkılaştırır. Bu ideal koşullar sonbahar sıcaklarında oluştuğu için halk arasında 'pastırma yazı' olarak adlandırılmıştır. Benzer kavramlar Amerika'da 'Indian summer', Almanya'da ise 'kocakarı yazı' olarak bilinir.

2025 Pastırma Sıcakları İçin Olası Tarihler

Halk takvimine göre pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftasıyla başlayıp kasım ayının ikinci haftasına kadar sürer. Ancak modern meteoroloji ve iklim biliminden gelen veriler, bu tarihlerde artık kesinlik olmadığını gösteriyor. Mevcut beklentiler 2025 için özellikle Kasım ayında pastırma benzeri sıcaklıkların gündeme gelebileceğine işaret etse de kesin öngörü zayıf kalıyor.

Özetle: Pastırma yazı geleneği bu yıl da gündemde, ancak iklim değişikliğinin etkileri ve atmosferik kararsızlık nedeniyle 2025'te ne zaman ve nasıl hissedileceği hâlâ belirsiz.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade
2
Türk Kızılay 2028 Hedefini Açıkladı: 81 İlde 91 Aşevi — Elazığ'da 1000 Kişilik Aşevi Açıldı
3
2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?
4
Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz Şanlıurfa'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti
5
Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek
6
Viyana'da 'Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Konferansı' — Avusturyalı Yatırımcıların Hedefi Türkiye
7
Başakşehir'de Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 1 Yaralı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL