2025 Sağlık Bakanlığı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor: Hekimlikte Denetim ve Yenidoğan Çetesi Tartışmaları

TBMM'de Sağlık Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşülüyor

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önemli tartışmalar yapılıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kovid-19 pandemisi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağlık sisteminin güçlendiğini vurguladı.

Denetim Eksiklikleri ve Hekimliğin Durumu

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, hekimlikteki usta-çırak ilişkisinin zayıfladığını belirtti ve “Yenidoğan çetesi” davasına atıfta bulunarak denetim sorunlarını gündeme getirdi. Temurci, hastanelerde uluslararası standartlarda denetim yapılmasının önemine dikkat çekti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise doktorluk mesleğinin geldiği durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tıp eğitiminin yetersiz olduğunu ve hastane sistemlerindeki problemleri eleştirdi.

AK Parti'nin Sağlık Politikaları ve Başarıları

Kırkpınar, geçmişteki sağlık sorunlarına ve başarılı dönüşümlere dikkat çekerek, Türkiye'nin sağlık alanında büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Bütçeye ayrılan 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ile sağlık çalışanlarının sayısının arttığını belirtti.

Tartışmalar ve Yasanın Gerekliliği

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, uluslararası yardımların yerel sağlık ihtiyaçlarıyla dengelenmesi gerektiğini vurgularken, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, ruh sağlığı yasasının çıkarılmasının şart olduğunu belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen de yenidoğan çetesi davasının sorumlularının ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise sağlıkta özelleştirme sürecine eleştirilerde bulundu.

Denetim ve Sağlık Sistemi Eleştirileri

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, özel hastanelerin hızla büyümekte olduğunu ve toplumun sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını savundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ve CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, sağlık sistemindeki mevcut sorunları dile getirerek, Sağlık Bakanını istifaya davet etti.

Sonuç

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tartışmalar, sağlık sisteminin geleceği ve mevcut sorunların çözümü adına önemli mesajlar içeriyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak tartışmalara açıklık getirmeye çalışıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.