2025 Sağlık Bakanlığı Bütçesi TBMM Komisyonunda Görüşülmeye Başlandı

2025 Sağlık Bakanlığı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyona başkanlık eden AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, toplantıyı açtı.

Bütçe Görüşmelerinin Kapsamı

Komisyon, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarını da ele alacak.

Muhalefet Tepkili

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun sunumuna başlamasından önce, muhalefet milletvekilleri, "yenidoğan çetesi" davası ile ilgili tepkilerini dile getirdi. CHP ve DEVA milletvekillerinin, komisyon salonunda "istifa" sloganları atması üzerine Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara vermek zorunda kaldı.

CHP’nin İstifa Çağrısı

Aranın ardından söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Cumhuriyet tarihinin en trajik olaylarından birinin yaşandığı bir yerde hiçbir şey olmamış gibi davranıp bu görüşmelere katılmak istemiyoruz. Bakanı istifaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı. Bu olayın ardından CHP’li milletvekilleri toplantı salonundan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığın bütçesine ilişkin sunumuna devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.