2025 Sağlık Bütçesi TBMM'de Tanıtıldı: Çürük Elma Operasyonu ve Sağlık Üretim Modeli

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi Tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Bakan Kemal Memişoğlu, bütçeye dair yaptığı açıklamalarda, sağlık alanındaki gelişmelere ve önceliklere vurgu yaptı.

Yenidoğan Çetesi Operasyonu

Bakan Memişoğlu, yenidoğan çetesi ile ilgili endişelerini dile getirerek, bu operasyonun kendileri için "çürük elma operasyonu" olduğunu belirtti. "Bu çetenin adı, 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'dir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğumuz endişe her şeyin ötesindedir" şeklinde konuştu.

Sağlık Teknolojisinde Yükseliş

Memişoğlu, yüksek teknolojiye sahip cihazların sayısının artırıldığını ve halihazırda hastanelerde 1026 MR, 1381 BT, 230 LINAC gibi cihazların bulunduğunu aktardı. Ayrıca, sağlık sektöründeki hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmak için 59 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, 330 KVC Merkezi ve 174 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'nin hizmette olduğu bilgisi verildi.

Sağlık Hizmeti Başvuruları Arttı

2023 yılında 973 milyon kez sağlık hizmeti başvurusu yapıldığını belirten Memişoğlu, "2024’ün 9 ayında 796 milyon kez müracaat oldu; 10 milyon 655 bin hastamız yatarak tedavi gördü" dedi. Acil sağlık hizmetlerinde 5 bin 668 ambulans ve 3 bin 494 acil yardım istasyonu ile hizmet verildiğini de ifade etti.

Organ Nakil Sayısında Artış

2024 yılının 10 ayında 4 bin 548 organ nakli gerçekleştirildiğini duyuran Memişoğlu, organ ve doku bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik projeler yürütüldüğünü dile getirdi.

Nadir Hastalıklar ve Aşı Üretimi

Memişoğlu, "Nadir Hastalıklar Ulusal Kayıt Sistemi'ni kurduk. 11 binden fazla nadir hastalık tanılı vatandaşımızı kayıt altına aldık" dedi. Ayrıca, yeni aşılar üretmek üzere bir ekosistem oluşturulacağına dair bilgi verdi.

Bütçe Detayları ve Sağlık Politikaları

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'na ayrılacak bütçenin 1 trilyon 20 milyar 317 milyon lira olarak öngörüldüğünü belirten Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin %27'sinin koruyucu sağlık hizmetlerine, %72'sinin ise tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılacağını açıkladı.

“Üreten Sağlık Modeli”

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık sektörünü "Üreten Sağlık Modeli" ile dönüştürmeyi hedefliyor. Memişoğlu, bu modelin sağlık ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladığını ifade etti.

Gazze'ye Destek Vurgusu

Bakan Memişoğlu, Gazze’de yaşanan olaylara da değinerek, "Bizler, bugün de yarın da Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 'İnsan... Önce insan' diyerek iyilik için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.