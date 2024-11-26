2025 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı Başvuruları Başladı

Başvurular 17 Ocak 2025'e Kadar Sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı için Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı başvurularını başlattı. Başvurular, 18 Kasım'da başlayan süreçte, 17 Ocak 2025'e kadar https://vatandas.ktb.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilebilecek.

Yönerge Revize Edildi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru, Değerlendirme, Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge çerçevesinde önemli değişikliklere uğradı.

Değerlendirme Kurulu ve Başvuru Alanları

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulları, aşıklık-ozanlık, halk şairliği, zakirlik, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, mahalli müzik sanatları, geleneksel çalgı yapımcılığı ve geleneksel tiyatro sanatları alanlarındaki başvuruları değerlendirecek.

Yılda Bir Kez Değerlendirilecek Başvurular

Başvurular her yıl bir kez kabul edilecek ve değerlendirme kurulları da yılda bir kez bir araya gelecek. Başkanlık, 2025 yılı için yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını mart, nisan ve mayıs aylarında açıklayacak ve sonuçlar, adaylara elektronik posta ve mesaj yoluyla iletilecek.

Kimler Başvurabilir?

Bu yılda başvuruda bulunacak olanlar, icra ettikleri sanatı bir ustadan geleneksel yöntemlerle öğrenmiş, en az bir çırak yetiştirmiş ve sanatta belli bir olgunluğa ulaşmış isimler olmalıdır. Ayrıca, sanatlarını en az 10 yıldır aktif olarak icra eden, aldıkları eğitimle birlikte ürünlerine kendi yorumlarını katabilen fakat bunu yaparken sanatı aslına uygun icra eden ve yozlaştırmayan ustalar, başvuru yapma hakkına sahip olacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.