2025’te Arabuluculukta Rekor: 1,2 Milyon Anlaşma, 2,5 Milyon Vatandaş

2025'te Türkiye'de arabuluculukta rekor: 1,2 milyon anlaşma, 2,5 milyon vatandaş uyuşmazlığını mahkemeye gitmeden çözdü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:26
Türkiye, 2025 yılında arabuluculukta dikkat çeken bir başarı kaydetti. 1,2 milyon anlaşma ile toplamda 2,5 milyondan fazla vatandaş hukuki uyuşmazlıklarını mahkemeye taşımadan çözmüş oldu.

TURAMEP Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin ne dedi?

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, arabuluculuğun 2025’te rekor anlaşma sayısına ulaştığını belirterek, bunun arabuluculuğu artık sadece mahkemeye alternatif değil, toplumsal barışı güçlendiren, ilk akla gelen çözüm kültürü haline getirdiğini vurguladı.

'Türk Modeli Arabuluculuk, dünyada uyuşmazlık çözümünde özel bir başarı örneğini temsil etmektedir. Türkiye’de işçi-işveren sorunları, ticari uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesi, komşuluk ve kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunları, kira ihtilafları gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren alanlarda arabuluculuk mahkeme gitmeden başvurulması gereken bir kurumdur. Bununla birlikte arabuluculuk, dava şartı olarak uygulanan alanların ötesine geçerek, yurttaşlarımızın gönüllü tercihi haline gelmiştir. Bu yönüyle arabuluculuk, toplumsal barışa doğrudan hizmet eden bir mekanizma olarak öne çıkmaktadır' dedi.

2025 verileri: Başvuru, anlaşma ve başarı oranı

Dr. Metin'in paylaştığı 2025 yılı sonu verilerine göre toplam arabuluculuk başvuru sayısı 1,8 milyon, anlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı 1,2 milyon ve başarı oranı %66 oldu. Bu rakamlar, 2025 yılında gerçekleştirilen her 3 arabuluculuk görüşmesinden 2'sinde anlaşma sağlandığını gösteriyor.

Anlaşma sayıları dikkate alındığında, yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın mahkemeye hiç başvurmadan uyuşmazlıklarını arabulucu huzurunda kesin şekilde çözdüğü görülüyor.

Gönüllü arabuluculukta rekor

2025 yılında gönüllü arabuluculuk yoluyla sağlanan anlaşma sayısı 920 bin oldu. Arabuluculuk, yasalaşmasının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiş olmasına karşın toplum tarafından benimsenerek, hiçbir yasal zorunluluk olmaksızın tercih edilen bir yöntem haline geldi.

Geçmiş yıllara bakıldığında gönüllü arabuluculukta varılan anlaşma sayıları: 2018 sonunda 63 bin, 2024 sonunda 720 bin, 2025 yılı sonunda 920 bin. Bu, gönüllü arabuluculukta yaklaşık 7 yıl içinde 15 kat artış anlamına geliyor.

Tarihi birikim ve gelecek öngörüleri

2014'ten 2025 sonuna kadar yapılan toplam arabuluculuk sayısı yaklaşık 9 milyon, toplam anlaşma sayısı 5,2 milyon ve devam eden müzakereler yaklaşık 400 bin olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında kısa sürede toplam anlaşma sayısının 5,5 milyona ulaşması bekleniyor. Bugüne kadar takriben 11 milyon yurttaş arabuluculuk ile tanışmış durumda.

Toplumsal etkinin göstergesi: Uygulama ve uyum

Arabuluculukta sağlanan anlaşmaların %99unda tarafların yükümlülüklerini kendiliğinden yerine getirdiği, anlaşmaya karşın icra edilebilirlik için Sulh Hukuk Mahkemelerine yapılan başvuru oranının ise sadece %1 seviyesinde kaldığı belirtildi. Bu tablo, arabuluculuğun mahkemelerin iş yükünü azaltmasının ötesinde, sözüne sadık ve barışçıl bir toplum yapısını güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Dr. Metin, artık Türkiye’de uyuşmazlıkların çözümünde ilk akla gelen yolun mahkemeler değil, arabuluculuk olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE ARABULUCULAR VE ARABULUCULUK MERKEZLERİ (TURAMEP) SÖZCÜSÜ ARABULUCU DR. UMUT METİN

