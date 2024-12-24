2025'te Asgari Ücret: Net 22 Bin 104 Lira Belirlendi

Asgari Ücrette Yeni Dönem Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Yapılan düzenlemeye göre, asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

İşçi ve İşverenleri Bekleyen İyileştirme

Bu artış, hem işçi hem de işverenler için önemli bir gelişme niteliğinde. Bakan Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların ve ailelerin geçim standartlarının yükseltilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Bu yeni düzenleme, ekonomik koşulların zorluğu göz önünde bulundurularak yapıldı ve birçok çalışanı doğrudan etkileyecek.