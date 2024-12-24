2025'te Çevre Kirliliği Cezaları Yüzde 43,93 Artacak

2025 Yılında Çevre Kirliliği Ceza Düzenlemeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara uygulanacak idari para cezalarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenler için ceza miktarları %43,93 oranında artırılmıştır.

Egzoz Gazı Emisyon Denetimleri

1 Ocak 2025 itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 14 bin 310 lira ceza uygulanacaktır. Eğer araç, yönetmeliklerle belirlenen emisyon standartlarına aykırı bir değer gösteriyorsa, ceza miktarı 28 bin 637 lira olacaktır.

Yüksek Ceza Miktarları

Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olmadan araç kullanan sürücüler için ödenecek ceza 14 bin 310 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yetkilendirilmiş emisyon belgesi bulunan ancak gerekli şartları kaybedenler için, 57 bin 279 lira ceza uygulanacaktır.

İzin alınmadan kurulan tesisler için ise, ceza miktarı 668 bin 677 lira olarak belirlenmiştir. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, ceza 1 milyon 337 bin 445 lira olacaktır.

Katı Yakıt ve Gürültü Cezaları

Katı yakıt ithalatı ve satışına ilişkin cezalar da belirlenmiştir. İlgili düzenlemelere uymayanlara 114 bin 584 lira idari ceza uygulanacaktır. Gürültüye neden olan konutlar için ceza 11 bin 035 lira, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361 lira olacaktır.

Atık Yönetimi ve Doğa Koruma

Atıkları uygun koşullar olmadan toprağa verenler için ceza 668 bin 677 lira olarak belirlenmiştir. Biyolojik çeşitliliği zedeleyen uygulamalar için de 557 bin 212 lira ceza ödenecek.

Umuma Açık Alanlar ve Plastik Cezaları

Umuma açık alanlarda çevreyi kirletenler 6 bin 923 lira ceza ödeyecek. Plastik poşetlerle ilgili mevzuata uymayan satış noktalarına ceza 114,55 lira ile 207 bin 747 lira arasında değişecektir.

Çevre koruma yasalarına uymayan tüm birey ve kuruluşların cezaları, 2025 yılından itibaren önemli ölçüde artarak çevre koruma konusunda daha sıkı bir denetim sağlanacaktır.