2025'te Fiyat Manipülasyonlarına Karşı Sıkı Denetim: Ticaret Bakanı'ndan Açıklama

Emlak ve Otomotivde Fiyat Manipülasyonlarıyla Mücadele

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı bir şekilde denetleyeceklerini duyurdu. Bolat, uygulamanın 1 Ocak 2025'te tamamen devreye alınmasıyla sahte ilanların ve fiyat manipülasyonlarının en aza indirileceğine inandıklarını belirtti.

Bakan Bolat, ayrıca Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanım oranının yüzde 75'e ulaştığını ve sistemin kamuoyu tarafından benimsendiğini ifade etti. Bu sistemin, özellikle emlak ve otomotiv sektöründe güvenli alışverişi artırdığına dikkat çekti.

Hava Ulaştırmasında Önemli Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 175 ülke ile hava ulaştırması anlaşması sağladıklarını açıkladı. 2003 yılından bu yana hava yolu hizmeti sunulan nokta sayısının %480 oranında arttığını belirtti.

Uraloğlu, sivil havacılık sektöründe emniyet ve güvenlik standartlarının en üst düzeyde uygulanmasını temel hedefleri arasında gösterdi.

İhracatta Almanya'nın Önemi

Kasım ayında Almanya, Türkiye’nin birçok sektöründe en büyük talip ülke oldu. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %1,4 artarak 1 milyar 528,6 milyon dolara ulaştı.

Küresel Piyasalarda Enflasyon Verilerine Dikkat

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, küresel piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Para piyasalarında, Fed'in yıl sonunda %85 ihtimalle faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Turizmde Rus Misafirler İçin Fiyat Politikasına Dikkat

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rus misafirleri Türkiye’ye çekmek için fiyat politikalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Rekabet ortamını gözeterek proaktif stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Üzgün Bir Davanın Gelişimi

İstanbul'da, 6 yaşındaki Şirin'i öldüren kağıt toplayıcısına yönelik dava açıldı. İddianamede, sanığın cinsel istismarda bulunduğu ve çocuğu boğarak öldürdüğü belirtiliyor.

112 Acil Ekiplerinden Anlayış Beklentisi

Dr. Merve Emre Kaya, 112 ekiplerinin sağlık hizmeti sunarken anlayış beklediklerini ve trafikte karşılaştıkları zorlukları aktardı.

Eğitimde Türkiye'nin Sıçraması

2023 TIMSS sonuçlarında Türkiye'nin fen ve matematik alanlarında önemli bir ilerleme kaydettiği, uluslararası sıralamada büyük bir yükseliş yaşandığı bildirildi.

Savunma Sanayisinde İnovasyon

SİHA projesi, TEKNOFEST'te birinci oldu ve savunma sanayi şirketleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kripto Yatırımı Ülke Genelinde Yaygınlaşıyor

Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto para yatırımcısı oldu. Dünyada ise 2023 yılında kripto para yatırımcı sayısının %33 artarak 562 milyona ulaştığı bildiriliyor.

Tohumculuk Sektörünün Geleceği Antalya'da Belirlenecek

Türkiye Tohumcular Birliği, 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'nde sektörün yol haritasını belirleyecek. Kongrede tarım sektörüne ilişkin önemli konular ele alınacak.