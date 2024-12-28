DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.319.549,18 -0,06%

2025'te Geri Kazanım Katılım Payları Yükseliyor

2025'te bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payları %43,93 arttı. Yeni rakamlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:55
2025'te Geri Kazanım Katılım Payları Yükseliyor

2025'te Geri Kazanım Katılım Payları Yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında belirlenen bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarlarını açıkladı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca yapılan düzenlemelerle bu payların %43,93 artırıldığı belirtildi.

Yeni katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde yer alan verilere göre, bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payları şu şekilde belirlendi:

  • Plastik poşet: 86 kuruş
  • Lastik: 27 lira
  • Çinko karbon piller: 27 lira
  • Madeni yağ: 6 lira 70 kuruş
  • Bitkisel yağ: 6 lira 70 kuruş
  • İlaç: 14 kuruş
  • 0,33 litreye kadar plastik ambalajlardaki içecek ambalajı: 8,6 kuruş

Bakanlık, bu düzenlemenin çevre koruması ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Bir Köy Kuduz Nedeniyle Karantinaya Alındı
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yılbaşı İçi Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
3
Adana'da Döviz Bürosu Soygunu Gerçekleştiren Zanlı Tutuklandı
4
2025'te Geri Kazanım Katılım Payları Yükseliyor
5
Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üç Yeni Milletlerarası Anlaşmayı Onayladı
7
İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi