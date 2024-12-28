2025'te Geri Kazanım Katılım Payları Yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında belirlenen bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarlarını açıkladı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca yapılan düzenlemelerle bu payların %43,93 artırıldığı belirtildi.

Yeni katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde yer alan verilere göre, bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payları şu şekilde belirlendi:

Plastik poşet: 86 kuruş

Lastik: 27 lira

Çinko karbon piller: 27 lira

Madeni yağ: 6 lira 70 kuruş

Bitkisel yağ: 6 lira 70 kuruş

İlaç: 14 kuruş

0,33 litreye kadar plastik ambalajlardaki içecek ambalajı: 8,6 kuruş

Bakanlık, bu düzenlemenin çevre koruması ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.