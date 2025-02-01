DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.641.102,35 0,21%

2025'te Müdafilere Yapılacak Ödemelerin Tarifesi Belirlendi

CMK gereğince müdafilere yapılacak 2025 ödeme tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni rakamlar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:19
2025'te Müdafilere Yapılacak Ödemelerin Tarifesi Belirlendi

Müdafi ve Vekiller İçin 2025 Ödeme Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince, soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebiyle görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak ödemeler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, müdafi veya vekillere ödenecek miktarlar şu şekilde belirlenmiştir:

  • Soruşturma evresinde takip edilen işler: 3 bin 209 lira
  • Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler: 4 bin 998 lira
  • Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira
  • Seri muhakeme usulü ile takip edilen işler: 2 bin 297 lira
  • Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 9 bin 871 lira
  • Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira
  • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 9 bin 871 lira
  • İcra ceza ve fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira
  • Bölge adliye mahkemelerinde (istinaf) görülen duruşmalı davalar: 9 bin 871 lira
  • Yargıtayda görülen duruşmalı davalar: 11 bin 112 lira

Bu ödeme hükümleri, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy'deki Lastik Deposunda Yangın: 53 İtfaiye Aracı ile Müdahale
2
Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 193 Zanlı Tutuklandı
3
Bursa'da 2 Aylık Bebek Emzirilirken Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti
4
Çekmeköy'deki Lastik Deposunda Yangın Söndürüldü
5
İstanbul'da 'Panel' Operasyonunda 44 Tutuklama
6
İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Vapurlar Askıya Alındı
7
2024'te Korunan Alanlarda Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı