2025'te Müdafilere Yapılacak Ödemelerin Tarifesi Belirlendi

Müdafi ve Vekiller İçin 2025 Ödeme Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince, soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebiyle görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak ödemeler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, müdafi veya vekillere ödenecek miktarlar şu şekilde belirlenmiştir:

Soruşturma evresinde takip edilen işler: 3 bin 209 lira

Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler: 4 bin 998 lira

Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira

Seri muhakeme usulü ile takip edilen işler: 2 bin 297 lira

Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 9 bin 871 lira

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira

Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 9 bin 871 lira

İcra ceza ve fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira

Bölge adliye mahkemelerinde (istinaf) görülen duruşmalı davalar: 9 bin 871 lira

Yargıtayda görülen duruşmalı davalar: 11 bin 112 lira

Bu ödeme hükümleri, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacaktır.