2025'te Müdafilere Yapılacak Ödemelerin Tarifesi Belirlendi

Müdafi ve Vekiller İçin 2025 Ödeme Tarifesi
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince, soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebiyle görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak ödemeler, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni düzenlemeye göre, müdafi veya vekillere ödenecek miktarlar şu şekilde belirlenmiştir:
- Soruşturma evresinde takip edilen işler: 3 bin 209 lira
- Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler: 4 bin 998 lira
- Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira
- Seri muhakeme usulü ile takip edilen işler: 2 bin 297 lira
- Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 9 bin 871 lira
- Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira
- Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar: 9 bin 871 lira
- İcra ceza ve fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar: 5 bin 502 lira
- Bölge adliye mahkemelerinde (istinaf) görülen duruşmalı davalar: 9 bin 871 lira
- Yargıtayda görülen duruşmalı davalar: 11 bin 112 lira
Bu ödeme hükümleri, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacaktır.