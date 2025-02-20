2025'te Ramazan Pidesi Fiyatı 81 Liranın Üzerinde Olmayacak

Ramazan Pidesi Fiyatlarında Önemli Açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin fiyatlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Balcı, geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesinin azami satış fiyatının, bu yıl 81 liranın üzerinde olmayacağını belirtti.

Yüzde 35’i Geçmeyecek Fiyat Artışı

Balcı, ayrıca Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyük şehirlerde, geçen sene 250 gramı 15 lira olan ramazan pidesinin bu yıl 20 lira olacağını ifade etti. Bursa ve Kocaeli'de ise 330 gramı 20 lira olan pide, bu yıl 370 gram için 30 lira olarak satılacak.

Ortalama olarak pide fiyatlarında yüzde 33 ila 35 arasında değişen bir artış beklediklerini vurgulayan Balcı, bazı illerde bu oranın yüzde 28 veya 30 olarak gerçekleşebileceğini ancak hiçbir ilde artışın yüzde 35'i geçmeyeceğini bildirdi.

Girdilerdeki Artışlar Fiyatları Etkiliyor

Balcı, ramazan pidesi için kullanılan un fiyatlarının yüzde 40 arttığını, işçilik ücretlerinde yüzde 45 ve işletme giderlerinde ise yüzde 40 artış olduğunu dile getirdi. 2024 enflasyon oranının yüzde 45 civarında bir seviyede gerçekleştiğini belirten Balcı, bu fiyat artışlarının enflasyon altında kaldığını ve halkın alım gücünü gözeterek yapıldığını ifade etti.

Sübvansiyon Uygulanacak mı?

Balcı, gazetecilerin sübvanse uygulamaları hakkında sorduğu soruyu yanıtlayarak, geçmişte sübvanse uygulamalarının yapıldığını belirtti. Özellikle Kovid-19 döneminde, halkın daha uygun fiyata ekmek alabilmesi için sübvansiyon gerektiğinin altını çizdi. Ancak şu anda gereksiz artışların önüne geçmek için çalışmalar yürütüldüğünü de ekledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.