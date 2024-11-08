2025'te Su Krizi Kapıda: Uzmanlar Uyarıyor

2025'te Dünya Nüfusunun Üçte İkisi Suya Hasret Kalacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi İbrahim Feda Aral, küresel ısınmanın etkisiyle temiz su kaynaklarının azalması konusunda uyarılarda bulundu. Aral, düzenlenen 'Trakya Su Çalıştayı'nda bu önemli meseleye değindi.

Su Tasarrufunda Hızlı Adımlar Gerekiyor

Aral, yer altı su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının kritik önemine dikkat çekerek, "Küresel ısınma ve endüstrileşme nedeniyle temiz su kaynakları giderek azalıyor. Dünya Bankası tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusunun üçte ikisi temiz ve içilebilir suya hasret kalacak. Türkiye de 2025 yılında olmasa da yakın gelecekte bu durumu tecrübe edecek," ifadelerini kullandı.

Tarım Sektörü Suyun En Fazla Kullanıldığı Alan

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. İrfan Yolcubal ise yer altı su kaynaklarının görünmez olmasının bu kaynakların israfına neden olduğunu belirtti. Yolcubal, Trakya'nın yer altı kaynakları açısından zengin olduğunu ancak yanlış yönetim nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Yolcubal, "En fazla su kullanımının tarım sektöründe olduğunu gözlemliyoruz. Çiftçilerimizin suyu verimli bir biçimde kullanması gerekiyor. Türkiye'nin 18 milyar metreküp yer altı su potansiyeli var ve bu suyun yüzde 76'sı tarımda kullanılıyor. Yer altı sularımız içme suyunun yüzde 45'ini sağlıyor, bu nedenle su kaynaklarını dikkatli kullanmalıyız" dedi.

Uzmanlar, toplum olarak su tasarrufuna daha fazla dikkat edilmesi gerekliliğinin altını çiziyor.

Tekirdağ'da bir otelde "Trakya Su Çalıştayı" düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Feda Aral, burada konuşma yaptı.

Tekirdağ'da bir otelde "Trakya Su Çalıştayı" düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Feda Aral, burada konuşma yaptı.