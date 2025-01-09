2025'te Sürmesi Beklenen Küresel Çatışmalar: 2024'e Damat Çatışmaların Gölgesinde Geçiyor

2025'te Sürmesi Beklenen Küresel Çatışmalar

2024 yılına damgasını vuran pek çok çatışmanın 2025'te de devam etmesi bekleniyor. Gazze, Suriye, Sudan, Rusya-Ukrayna Savaşı, Myanmar, Haiti, Kongo, Kore Yarımadası ve Güney Çin Denizi gibi bölgelerde süregelen gerginlikler, uluslararası ilişkilerde yeni etkilere yol açabilir.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar, 2024'te ve 2025'in ilk günlerinde devam edeceği öngörülüyor. Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45 bini aşarken, İsrail'de de kayıplar yaşanmıştır. Hâlâ yıkımın olduğu alanlarda insani yardımların artırılmasına yönelik uluslararası talepler, Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde yer almaktadır.

Lübnan-İsrail Gerilimi

İsrail ile Hizbullah arasındaki sınır gerilimi, 2024'te önemli çatışmalara neden oldu. 17 Eylül 2024'teki kırılgan ateşkes girişimlerinin ardından, bu ateşkesin 2025'te de devam edip etmeyeceği belirsiz. Uzmanlar, İsrail'in ihlalleri son bulmazsa bölgedeki çatışmaların yeniden çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Suriye'de Yeniden İnşa Süreci

2024, Suriye'deki Baas rejiminin çöküşünün ardından yeni inşa süreci ile geçerken, PKK/YPG'nin ülkenin önemli bir kısmında hâkimiyeti sorun teşkil etmeye devam ediyor. Türkiye, bu grupların varlığını sona erdirmek için harekete geçebilir, bu özellikteki gelişmeler Suriye için kritik önemde.

Sudan'daki İç Savaş

Sudan'daki askeri çatışmalar, ciddi insani krizler yaratmaya devam ederken, 2024'te de bu durumun devam edeceği öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler, Sudan'daki açlık krizinin boyutlarını gün geçtikçe artıran bilgileri takip ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı, 2024'te yeni aktörlerin dahil olması ile farklı bir boyuta taşındı. 2025'te barış görüşmelerinin başlayabileceğine dair işaretler olsa da, bu sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

Myanmar'daki Siyasi İstikrarsızlık

Myanmar'daki kriz, askerî yönetimin iktidarı ele geçirmesiyle dalgalanmaya devam ediyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, yaşananlar için harekete geçerek bir dizi tutuklama talep edebilir.

Kore Yarımadası'nda Gerginlik

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile yaşadığı gerilim, nükleer silah denemeleri ile tırmanarak 2025'te devam etmesi beklenen bir diğer sorun. Bu, uluslararası siyasi dengeleri sarsabilir.

Haiti ve Kongo'daki Güvenlik Krizleri

Haiti’de yaşanan güvenlik krizinin artması ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki çatışmaları, 2025'te de sorun olarak gündemde kalacaktır.

Dünya genelinde yaşanan bu çatışmalar, yalnızca bölgele sınırlı kalmayıp, uluslararası ilişkileri de derinden etkilemeye devam ediyor. 2025, çözümsüz kalan bu sorunların birikimi ile zor bir yıl olabilir.